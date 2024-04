Incident naj bi sprožil hrup z gradbišča v bližini Buckinghamske palače. Konji so se prestrašili in med jutranjim urjenjem pobegnili. Štirje vojaki so med vajo padli s konj, je sporočil tiskovni predstavnik vojske in dodal, da četverico sedaj pregledujejo zdravniki.

Ranjeni tudi konji

Fotografije in videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih in v britanskih medijih, so medtem prikazovali dva konja, ki sta tekla po prometnih cestah in se izogibala avtobusom, taksijem in drugim udeležencem v prometu. Oba sta imela na sebi sedla, eden od njiju je bil na prsih in nogah prekrit z rdečo tekočino, ki naj bi bila najverjetneje kri.

»Bil sem v bližini Buckinghamske palače, ko sem slišal galopiranje. Obrnil sem se in videl tri ali štiri konje. Dva sta se zagnala proti Trafalgar Squareu, beli je bil prekrit s krvjo. Na srečo nista trčila v moj avto, sta bila pa res neverjetno hitra,« je za BBC Radio London povedal lokalni taksist Robbie. Policistov v tistem trenutku ni videl nikjer, vsi pa so bili zmedeni. Niso vedeli, kaj se dogaja. Robbieja je bilo sicer najbolj strah za poškodovanega konja.

Po navedbah reševalnih služb so bile na treh različnih lokacijah v Londonu ranjene najmanj štiri osebe, ki so jih že pripeljali v bolnišnico. Pet konjev je med tekom po ulicah prestolnice poškodovalo tudi več vozil. Eden od konjev je denimo trčil v parkiran turistični avtobus in razbil vetrobransko steklo, poškodovali so tudi več vozil in nekaj električnih skirojev.

Skupno sta bila poškodovana vsaj dva konja, veterinarji pa že oskrbujejo vse konje vpletene v incident.