Če se kitajsko podjetje v enem letu ne odpove svojemu kronskemu dragulju, bosta morala Applov App Store in Googlov Play Store TikTok umakniti ali pa ju čakajo denarne kazni.

Glasovanje v senatu je bilo prepričljivo, saj je 79 senatorjev glasovalo za in le 18 proti. Predlog zakona je bil sprejet kot del paketa tuje pomoči za Ukrajino, Izrael in Tajvan. Zakon mora podpisati še predsednik Joe Biden.

TikTokov področni vodja v ZDA Michael Beckerman je v memorandumu, o katerem je prva poročala spletna stran s tehnološkimi novicami Information, zapisal, da bodo pravico iskali na sodišču. Beckerman trdi, da zakon krši prvi amandma ameriške ustave, ki ščiti svobodo govora. »Še naprej se bomo borili, saj ta zakonodaja očitno krši pravice 170 milijonov Američanov na TikToku,« je zapisal.

Že lani je zvezno sodišče v Montani blokiralo državno prepoved TikToka z istim argumentom: da bi s tem kršili pravice uporabnikov do svobode govora. Zapisali so, da zakon »presega državna pooblastila in posega v ustavne pravice uporabnikov.«

Sprejetje prepovedi je vrhunec dolgoletne politične bitke za platformo, ki je izjemno priljubljena že od leta 2017. Donald Trump je prepoved napovedal že za leto 2020, vendar mu ni uspelo. Pred kratkim je tej možnosti nasprotoval in dejal, da bi bil Biden »odgovoren« za tak ukrep, piše Guardian.

Zakonodajalci trdijo, da bi TikTokova matična družba s sedežem na Kitajskem lahko zbirala občutljive uporabniške podatke in cenzurirala vsebino, ki je v nasprotju s politiko kitajske vlade. Te trditve pri TikToku vztrajno zanikajo.

Kljub temu so takšni pomisleki povzročili prepovedi v številnih univerzitetnih kampusih, političnih uradih in posameznih državah. TikTok je bil v Indiji prepovedan leta 2020, potem ko je val nevarnih »izzivov« povzročil več smrti uporabnikov, aplikacija pa recimo na Kitajskem ni na voljo.