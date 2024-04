Ptice v takih vremenskih razmerah ne morejo leteti in niti loviti plena (recimo žuželk), zato v zavetju čakajo na izboljšanje pogojev, da lahko potešijo svojo lakoto in nadaljujejo pot do območij, kjer bodo gnezdile, sporočajo iz naravnega rezervata Škocjanski zatok, objavi pa dodali posnetek lastovk, ki se stiskajo druga ob drugo, da bi se pogrele.

»Jata mestnih lastovk se je zatekla na teraso našega centra za obiskovalce. Drobne, slabih 20 gramov težke ptice, ki so se ravnokar vrnile iz prezimovališč v Podsaharski Afriki, se stiskajo ena k drugi, da bi se ogrele. Vsako izboljšanje razmer je zanje priložnost za hranjenje, lov žuželk v letu,« so zapisali.