Slovenija resolucijo o Srebrenici podpira: »Odločili smo se za sopokroviteljstvo resolucije, ker gre za to, kakšno sporočilo posredujemo generacijam, ki prihajajo za nami. To je težka zadeva, vendar moramo priznati, kaj smo naredili v preteklosti, da lahko gremo v prihodnost,« pravi predsednica države Nataša Pirc Musar.

Vojska bosanskih Srbov pod vodstvom generala Ratka Mladića je leta 1995 na območju Srebrenice, ki je bilo pod zaščito ZN, v desetih dneh pobila 8732 muslimanskih moških in fantov.

Predlog resolucije, ki takšna dejanja obsoja, so poleg Slovenije kot so-pokroviteljice podprle še Albanija, Čile, Bosna in Hercegovina, Finska, Francija, Irska, Italija, Jordanija, Lihtenštajn, Malezija, Nizozemska, Nova Zelandija, Turčija in ZDA.

Medtem sta predsednica in predsednik Kosova in Srbije Vjosa Osmani in Aleksandar Vučić med rednim zasedanjem o delu Misije ZN na Kosovu (Unmik) v Varnostnem svetu ZN podala vsak svoje stališče o dogajanju. Po besedah srbskega predsednika Aleksandra Vučića je položaj za srbsko manjšino grozen, po besedah kosovske predsednice pa imajo Srbi na Kosovu zagotovljene vse pravice.

Rusija se je postavila na stran Srbije, večina ostalih je k ureditvi razmer in zmanjšanju napetosti pozivala obe strani.

Slovenski veleposlanik pri ZN Samuel Žbogar je dejal, da je na obeh straneh veliko nezaceljenih ran, in se vrnil 25 let nazaj v čas posredovanja zveze Nato na Kosovu, ki je ustavilo pobijanje kosovskih civilistov. »To debato imamo dvakrat na leto. Člani Varnostnega sveta se soočajo z dvema realnostma. Četudi je v vsaki nekaj resnice, jima Varnostni svet ne pomaga k zbližanju in te debate služijo kot poudarjanje razlik, ne pa kot iskanje rešitev,« je še dejal Žbogar.

Zasedanje se je začelo s krajšo zamudo, ker protokolarni uradniki ZN v poslopje niso spustili celotne kosovske delegacije. Prav prisotnost kosovske delegacije je razjezila srbskega predsednika Vučića: »Res je žalostno gledati ženske, ki so bile posiljene, na kar nimate kaj odgovoriti. Stisnjeni ste v kot, ker vam ni nihče povedal, da bi lahko v dvorano pripeljali žrtve kateregakoli koflikta. Mi bi lahko to celo dvorano napolnili z žrtvami albanskega nasilja.« In nadaljeval: »Spraševal sem, kdo so ti ljudje, ki vstopajo v dvorano, nato pa smo ugotovili, da je dejanje usklajeno z Američani, Slovenci, Švicarji in vsemi ostalimi. Ne vem, kdo je bolj odvraten, Slovenci ali kdo drug od govorcev. Ampak tudi to smo zdržali,« komentar Vučića povzemajo tuji mediji.

Slovenijo je Vučić omenil tudi po koncu razprave: