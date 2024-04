Varnostnemu svetu so poročale posebna predstavnica proti spolnemu nasilju Pramila Patten, ustanoviteljica Akcijske skupine ženske Darfurja Niemat Ahmadi in veleposlanica dobre volje ZN Danai Gurira. Vse so odločno pozvale, naj najpomembnejši organ svetovne organizacije ukrepa proti tem grozodejstvom.

Patten je dejala, da se v Afganistanu nadaljujejo sistematični napadi na ženske in njihove pravice, več tisoč Ukrajinkam grozi, da postanejo žrtve spolne trgovine, spopadi na Bližnjem vzhodu pa najbolj prizadenejo ženske, ki so bile med žrtvami napada Hamasa na Izrael in predstavljajo več kot polovico vseh žrtev neusmiljenega izraelskega bombardiranja Gaze.

Navedla je, da so ZN lani uradno našteli 3688 primerov spolnega nasilja med oboroženimi spopadi, kar je 50 odstotkov več kot leta 2022. Kar 32 odstotkov žrtev so otroci oziroma deklice. Po njenih besedah se ženske v DR Kongo predajajo prostituciji za hrano, podobno je v Etiopiji, Haiti je poln spolnega nasilja tolp, ženske zatirajo in spolno izkoriščajo tudi v Libiji, Jemnu in Mjanmaru.

Kongo: Otroka je mogoče kupiti za 80 centov

Guira je dejala, da je danes v DR Kongo za posilstvo mogoče kupiti otroka le za 80 centov, Ahmadi pa je dodala, da so posilstva med vojno v Sudanu reden pojav. Opisala je grozljiv primer 12-letne deklice Noure, ki so jo skupinsko posilili, družina pa se je morala odločiti, ali denar porabi za njeno zdravljenje ali za hrano za njene brate in sestre.

Žbogar je dejal, da gre za najhujše zločine, ki se morajo ustaviti. Obsodil je vsa tovrstna dejanja po svetu, vključno v Izraelu in Palestini, ter pozval k preiskavam. Države morajo zaostriti nadzor nad trgovino z orožjem, ženskam pa je treba zagotoviti polno, enakopravno in varno sodelovanje v vseh procesih razorožitve, je še dejal in pozval k spoštovanju embargov na trgovino z orožjem.

Na podoben način so primere spolnega nasilja obsojali tudi drugi govorniki. Izstopal pa je predstavnik Rusije, ki je nasprotoval povezovanju spolnega nasilja v spopadih z razorožitvijo, posebno predstavnico Patten pa je obtožil, da izkorišča svoj mandat za laži in manipulacije glede Ukrajine. Zagotovil je, da so ruski vojaki podvrženi strogim regulacijam in vsa nezakonita dejanja se takoj raziščejo.