V tednu, ki zaradi včerajšnjega svetovnega dneva knjige po vsem svetu poteka v znamenju svetov med platnicami, v Društvu slovenskih pisateljev vabijo na dve delavnici, zanimivi zlasti za avtorje in založnike: v njihovih prostorih na Tomšičevi ulici 12 bo danes ob 14. uri delavnica, na kateri bo predavala Špela Grčar, specializirana odvetnica za avtorske pravice, jutri pa bo ob isti uri sledila še spletna delavnica, ki jo bo vodila britanska založnica Susan Curtis (Istros Books). Obenem je teden svetovnega dneva knjige znanilec vrste literarnih dogodkov, ki se obetajo v prihodnjih tednih in predstavljajo uvod v 29. Slovenske dneve knjige, ki bodo čez dober mesec. Te bosta letos zaznamovala lisička kot simbolična žival festivala in slogan »Na preži«, ki poleg nenehnega pisateljskega iskanja zgodb opisuje tudi budnost, veščino, ki je danes ena od ključnih, da v poplavi informacij izberemo prave ter si na trdnih in relevantnih temeljih zgradimo svojo podobo sveta. Pri tem so pomembne tudi knjige, ki jih vzamemo v roke.

Uvod v festivalsko dogajanje bo med 20. in 25. majem v Mariboru, osrednji del tega vseslovenskega literarnega festivala bo v Ljubljani med 6. in 9. junijem, letos pa se je Slovenskim dnevom knjige pridružilo še 13 mest, kjer bodo pripravili raznovrstne literarne dejavnosti; to so Murska Sobota, Ormož, Maribor, Brežice, Slovenske Konjice, Celje, Novo mesto, Škofja Loka, Koper in Trst, čisto na novo pa še Ptuj, Hrastnik in Gornja Radgona.

Odprt poziv založbam

Junijski program, namenjen različnim generacijam, ki ga v sodelovanju z več organizacijami in društvi s področja literature pripravljata pisateljici ter članici Društva slovenskih pisateljev Nina Kokelj in Luna J. Šribar, sicer še nastaja, je pa že znano, da se bo tradicionalni knjižni sejem na Vrtu Lili Novy v Ljubljani začel 7. junija, odprt pa bo med 10. in 20. uro.

Znani so tudi že nekateri drugi dogodki, med njimi je predavanje Moderne ženske in sodobne porodne babice –​ o knjigiModrost rojevanja, pomenu sodobnega babištva in humanizaciji sveta, ki ga pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za Unesco pripravljata dr. Zalka Drglin in Saša Matko. Francoski inštitut v Sloveniji bo v sodelovanju z Avstrijskim kulturnim forumom organiziral okroglo mizo z avtorji, ki so za svoj jezik pisanja izbrali francoščino, čeprav ta ni njihov materni jezik. Udeležbo sta že potrdila pisatelja Brina Svit in Velibor Čolić. Pogovoru o večjezikovnosti v pisanju bo sledila podelitev Nodierjeve nagrade za najboljši francoski prevod iz slovenščine; nagrajenec bo dobil priložnost za enomesečno rezidenco v Mednarodnem središču leposlovnih prevajalcev v Arlesu. V sodelovanju z Lisztovim inštitutom bo v Ljubljani gostoval tudi madžarski ilustrator, pisatelj in digitalni umetnik Róbert Farkas, v okviru festivala pa bodo podelili nagrado kritiško sito Društva slovenskih literarnih kritikov.

Po lanski uspešni predstavitvi popotovanja v deželo čudes bodo tudi letos s poslikanim vozilom potovali do sodelujočih mest in odročnejših krajev, v katerih bodo otrokom in mladostnikom delili knjige. Založbe zato ljudi nagovarjajo, da v primeru, če želijo darovati primerne knjige za to skupino bralcev, te še pred festivalom prinesejo na sedež Društva slovenskih pisateljev.