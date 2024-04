Ljubljanski župan Zoran Janković je včeraj popoldne obiskal stanovalce Ulice Ernesta Kramerja v ljubljanski Sibiriji. Veliko stanovalcev je v preteklosti izrazilo nasprotovanje načrtovani prometni rekonstrukciji ulice, ki jo bodo naredili v okviru že začetih del vgradnje vakuumske kanalizacije. Ulica Ernesta Kramerja ima samo dvanajst hiš, ki so vse na eni strani ceste, na drugi strani pa je barjanski jarek, ki vodi do potoka Curnovec. Edini dostop do te slepe ulice je s Ceste dveh cesarjev. V dopisu, ki ga je podpisalo dvanajst stanovalcev, so občino pozvali, da si želijo, da se v okviru rekonstrukcije cesta razširi s sedanjih treh na štiri metre in pol, a brez pločnika. Po njihovi oceni bi tako razširjena cesta z dodanim pločnikom, ki ga zdaj ni, ogrozila barjanski jarek in drevored, ki je na obeh straneh jarka. Dopis so na občino naslovili že januarja, a neuspešno, vmes pa so, kot omenjeno, trije stanovalci umaknili podporo pozivu. Na vzhodni strani ceste so že podrli več dreves, nam je povedal stanovalec Radovan Vižintin.

Župan: Cesta in pločnik

»Širitve ceste si želimo, a ne na račun podiranja dreves. Ko smo prejeli načrt, smo vzeli meter v roke in videli, da načrt zelo posega v obstoječi teren in barjanski jarek ter da bo treba posekati veliko dreves. Goloseka za pločnik ne odobravamo,« je še povedal Vižintin in dodal: »Ko so obnavljali Cesto dveh cesarjev in Mali graben, so prav tako podrli vsa drevesa na obeh straneh ceste, kar je popolnoma spremenilo podobo naše pokrajine. To nas skrbi. Na vhodni strani jarka so drevesa že posekali in nočemo, da posekajo drevesa še na zahodni strani.« Neuradno smo izvedeli, da se je še več stanovalcev oddaljilo od poziva, ki so ga poslali v začetku januarja. Tega ne moremo potrditi, saj stanovalci z izjemo Vižintina tega niso želeli komentirati. Tudi župan Janković je po sestanku poudaril, da so samo štirje stanovalci dvignili roko ob vprašanju, ali še vedno nasprotujejo pločniku. »Sestanek je bil dober. Odločitev je takšna, da bo ob hišah pločnik v širini enega metra, cesta bo široka štiri metre in pol, vsa drevesa, ki ne ovirajo vode, bodo ostala. Tista, ki ovirajo pretok vode, bodo šla, a kot za zdaj kaže, bodo vsa ostala. Pločnik mora biti, saj smo mi zadolženi za varnost in ne domačini. Če se zgodi nesreča, je za to odgovorno mesto,« je še povedal župan.

Vižintin pa je imel drugačen vtis o sestanku. »Dogovorili se nismo o ničemer, ker se je župan odločil, kot se je odločil. Kaj bo ostalo po zaključku del, ne vemo. Bomo videli, kaj bo, a upamo na najboljše,« je povedal Vižintin, ki je še dodal, da je občina po njegovi oceni vendarle prilagodila načrte, saj naj bi najprej načrtovali meter in pol širok pločnik, ki so ga zdaj zmanjšali na meter. Glede umika podpore izjavi nekaterih občanov pa je komentiral, da so se stanovalci podpisali, to pa po njegovi oceni še vedno velja. »Preverjanje podpore na cesti ni merodajno in ga ne moremo imeti za ustrezno,« je komentiral županov poziv, da zbrani stanovalci z dvigom roke izkažejo odobravanje načrtu občine. Čeprav drugi stanovalci niso želeli podati izjave za medije, smo neuradno dobili vtis, da jih je večina zadovoljna s potekom pogovora in županovimi zagotovili. Prav tako nismo zasledili močnih čustev zaradi že posekanih dreves, saj naj bi šlo za divjo rast, ki je z vejami ovirala dostopnost ulice, kar so opozorili tudi v januarskem sporočilu občini.

Jarek je neurejen

Stanovalci so v januarskem sporočilu občini še poudarili, da je Ulica Ernesta Kramerja slepa ulica, ki prometno ni zelo obremenjena zaradi majhnega števila hiš. Po njihovi oceni je komunalna infrastruktura v ulici večidel primerno urejena, saj ima kabelsko omrežje, javno razsvetljavo z LED-svetilkami, tudi plin in voda sta primerno urejena. Ulica sicer nima kanalizacije, kar je predmet omenjenega projekta, si pa želijo, da bi se v okviru del odpravile tudi druge pomanjkljivosti v ulici, kot je omenjena preozka cesta. Po oceni stanovalcev je barjanski jarek na vzhodni strani ulice neurejen, zato so opozorili, da je potreben temeljite prenove s posekom dotrajanih dreves, očiščenjem in ureditvijo brežin za večjo pretočnost proti potoku Curnovec. Župan je včeraj po sestanku še poudaril, da bodo počistili kanal vse do potoka. Kanal po neuradnih navedbah stanovalcev ni bil očiščen zadnjih 20 let. V pozivu so še predlagali, da se na Cesti dveh cesarjev namesti ogledalo, ki bi izboljšalo preglednost, ta je namreč zaradi zidanih ograj ob cesti omejena, kar po njihovi oceni ogroža varnost vseh udeležencev v prometu.