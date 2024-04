Golob in reset

V ponedeljek je predsednik slovenske vlade Robert Golob med odgovori na poslanska vprašanja glede svoje premierske »dediščine« dejal tudi tole: »Lotili se bomo tako korenitih reform, da bomo zanje potrebovali dva mandata. Zato pa potrebujemo dva mandata, če želimo reforme izpeljati korenito. Ker se v letu ali dveh, še manj pa v mesecu ali dveh, kot napovedujejo nekateri iz opozicije, ne da resetirati celotne države, ne da se sprememb vpeljati, ki bi dejansko imele efekt, kot si ga vsi skupaj želimo in državljanke in državljani zaslužijo. In da, marsikaj je bilo narejeno v teh dveh letih od volitev.«