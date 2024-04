Medvode. V spodnjem delu naselja Ladja v občini Medvode poteka prva faza gradnje kanalizacije in komunalne infrastrukture v krajevni skupnosti Senica. Kot so pojasnili na Občini Medvode, investicija zajema gradnjo sanitarne kanalizacije, meteorne kanalizacije na lokalni cesti, obnovo vodovoda, rekonstrukcijo odseka lokalne ceste in gradnjo novega pločnika od vhoda v Papirnico Goričane do avtobusnega postajališča na Ladji.

V okviru del bo po napovedih občine izveden tudi podboj pod železniško progo, kjer poteka trasa kanalizacije proti naseljema Spodnja in Zgornja Senica, skupno pa bo izvajalec v prvi fazi zgradil 1200 metrov kanalizacije ter obnovil 490 metrov vodovoda. »Ob gradnji kanalizacije bomo na glavni cesti od vznožja nadvoza čez železniško progo do mostu čez reko Soro pri Papirnici Goričane izvedli rekonstrukcijo ceste. Širina voznega pasu bo 2,75 metra, kar bo omogočilo normalno srečevanje s tovornimi vozili s priklopnikom,« so pojasnili v uradu medvoškega župana Nejca Smoleta.

Dodali so, da bodo zgradili tudi 1,6 metra širok pločnik in izvedli predpripravo za kasnejšo postavitev javne razsvetljave, ki pa ni predvidena v tej fazi. V sklopu investicije bo Telekom Slovenije gradil kabelsko kanalizacijo in vstavil optični kabel.

Prihodnje leto nadaljevanje del

Vrednost celotne investicije znaša slabih 1,7 milijona evrov, pri čemer bo skoraj milijonsko vrednost gradnje sanitarne kanalizacije in obnove vodovoda v celoti prispevala Voka-Snaga, medtem ko bo gradnjo pločnika, meteorne kanalizacije in rekonstrukcije ceste financirala Občina Medvode. Dela na trasi ob stanovanjskih objektih bodo predvidoma potekala do konca avgusta, celotna gradnja kanalizacije na Ladji pa bo predvidoma zaključena do konca leta.

Na občini so opozorili, da bo v času del na glavni cesti ob papirnici veljala popolna zapora ceste, obvoz pa bo možen prek Medvod mimo železniške postaje in naprej proti Goričanam. »Zavedamo se, da bo popolna zapora cest med rednimi uporabniki povzročila nekaj slabe volje, zato prosimo za razumevanje. Z nekaj dobre volje in potrpljenja bomo že konec leta deležni neprimerno boljše infrastrukture in bolj varne ceste,« so k strpnosti pozvali v uradu medvoškega župana.

Kot so še pojasnili, so se nedavno razveselili tudi odločbe ministrstva za naravne vire in prostor, ki jim je za gradnjo kanalizacije na Spodnji in Zgornji Senici dodelilo milijon evrov iz načrta za okrevanje in odpornost. Tudi za ti dve naselji imajo že pridobljeno gradbeno dovoljenje, zato bodo še letos z javnim naročilom poiskali izvajalca in po zaključku del na Ladji nadaljevali gradnjo v krajevni skupnosti Senica.