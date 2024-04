Potem ko so se kmalu po začetku vojne pojavile trditve, da so v Hamasovem terorističnem napadu na Izrael 7. oktobra sodelovali tudi uslužbenci Agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA), je sedaj posebno poročilo Združenih narodov o pregledu delovanja agencije ugotovilo, da je imela trdne okvire za zagotavljanje skladnosti z načeli humanitarne nevtralnosti, da pa so mogoče izboljšave na osmih področjih. Poročilo je s skupino strokovnjakov pripravila nekdanja francoska zunanja ministrica Catherine Colonna. Dejala je, da je mogoče nevtralno držo agencije še izboljšati, saj včasih prihaja do političnih izjav zaposlenih, nekateri učbeniki v šolah UNRWA pa imajo neprimerno vsebino.

Izrael ogorčen zaradi poročila

Kot še ugotavljajo v poročilu, Izrael doslej preiskovalcem ni predstavil dokazov za svoje trditve, da je bilo veliko število uslužbencev UNRWA članov Hamasa. V poročilu so še posebej poudarili, da je agencija Izraelu redno dostavljala sezname zaposlenih v preverjanje, Izrael pa nanje od leta 2011 ni imel pripomb. Poročilo nekdanje francoske zunanje ministrice se sicer ni ukvarjalo z najhujšim očitkom Izraela, da je v terorističnem napadu sodelovalo dvanajst uslužbencev agencije. Združeni narodi te navedbe preverjajo z drugo posebno preiskavo, njeno poročilo še ni zaključeno. Pred nekaj tedni je Izrael uvodnim obtožbam sicer dodal še očitek, da je 450 uslužbencev UNRWA vojaških operativcev Hamasa. Na izraelskem zunanjem ministrstvu so se na poročilo Catherine Colonna odzvali z ogorčenjem, češ da ne upošteva obsega infiltracije hamasovcev v agencijo. Ta naj bi bila po njihovi oceni tolikšna, da je težko oceniti, kje se začne in kje konča.

Zaradi vseh ugibanj o vpletenosti zaposlenih v teroristični napad 7. oktobra se je več držav odločilo za ustavitev financiranja UNRWA. Že tako težka humanitarna situacija v Gazi se je tako še poslabšala. Po objavi poročila je generalni sekretar ZN Antonio Guterres pozval države, naj obnovijo financiranje agencije, ki pomaga preživeti Palestincem v težkih okoliščinah. Takšne pozive je Guterres na mednarodno skupnost sicer naslavljal že ob pojavu prvih očitkov zoper uslužbence agencije. Takrat se je 16 držav odločilo zadržati financiranje, kar je pri UNRWA ustvarilo primanjkljaj 450 milijonov dolarjev. Slovenije ni bilo med njimi in je s financiranjem nadaljevala.

Aretacije v ameriških kampusih

Medtem pa vojna v Gazi še bolj odmeva na ameriških univerzah, kjer vse od začetka zdaj že več kot polletnega konflikta ustvarja napetost med študenti in tudi med protestniki ter vodstvi najelitnejših šol. Propalestinski protestniki pred univerzami s svojimi zahtevami vztrajajo že dlje časa, policija pa jih je začela odstranjevati z aretacijami. Prejšnji teden so aretirali okoli sto protestnikov, ki so na zelenici pred univerzo Columbia v New Yorku postavili šotorsko naselje in zahtevali, da se univerza odpove prejemkom donatorjev, povezanih z Izraelom. Prišlo je tudi do prerivanj med propalestinskimi in proizraelskimi protestniki. Policija je več deset propalestinskih študentskih aktivistov s podobnimi zahtevami ta teden aretirala tudi na univerzi Yale v Connecticutu, potem ko niso upoštevali poziva vodstva univerze, naj se umaknejo izpred univerze. Vse pogosteje propalestinski protestniki tudi zmerjajo judovske študente.

Do podobnih aretacij je prišlo tudi pred univerzo NYU v New Yorku, kjer so protestniki kljubovali pozivom univerze, naj se umaknejo s trga pred univerzo. Judovski študentje na univerzi trdijo, da so protesti prešli v antisemitizem. Predsednica univerze Columbia Nemat Minouche Shafik se je sedaj odločila, da univerza za umiritev položaja prehaja na spletno poučevanje. Pravi tudi, da so nesprejemljive vse antisemitske in druge izjave, katerih namen je prizadeti in prestrašiti ljudi.