Družba Dema plus, ki ji je Mestna občina Ljubljana konec lanskega avgusta zaupala gradnjo paviljona pri vadbenih nogometnih igriščih v bližini športnega centra v Stožicah, je že konec lanskega decembra občino zaprosila za podaljšanje roka za izvedbo. Naročena dela bi Dema plus morala dokončati do konca letošnjega februarja, a ji je občina ugodila in marca sklenila aneks, ki Demi dovoljuje, da gradnjo zaključi do najpozneje 30. junija. Vzrok za zamudo so zimske razmere, ko Dema plus ni mogla izvajati gradbenih del, in sprememba projektne dokumentacije za izvedbo, je razvidno iz aneksa, ki pa ne predvideva povišanja vrednosti projekta.

Če tudi do konca junija ne bo prišlo do dodatnih ali nepredvidenih del, bo ljubljanska občina Demi plus za ta projekt skupaj z davkom na dodano vrednost odštela nekaj več kot milijon evrov. Ob krožišču Božičeve in Štajerske ceste trenutno potekajo gradbena dela zaradi urejanja kanalizacijskega priključka za paviljon, je omenil ljubljanski župan Zoran Janković.

Kot je razvidno iz veljavnega proračuna za letošnje leto, bo paviljon namenjen igralcem in trenerjem, ki trenirajo na pomožnih igriščih ob Poti spominov in tovarištva. Spomnimo, za gradnjo pomožnih igrišč velikosti 106 krat 66 metrov in 106 krat 58,5 metra je občina družbama CVP in Lesnina MG Oprema plačala nekaj več kot 2,4 milijona evrov skupaj z davkom na dodano vrednost.

Mestna občina Ljubljana je v začetku tega meseca pod vzhodno tribuno stoženskega nogometnega stadiona odprla rolkarski park oziroma Center urbanih športov. Tudi pri tem projektu je sodelovala družba Dema plus. Pogodbo za gradnjo prostora za rolkarski park v višini nekaj manj kot 878.500 evrov z davkom je občina z Demo plus sklenila oktobra 2020. Družba bi naročena dela morala zaključiti v roku šestih mesecev, a se je gradnja občutno podaljšala in tudi podražila. Občina je do zaključka gradnje Demi plus priznala povišanje vrednosti pogodbe za več kot 241.000 evrov, uporabno dovoljenje za prostor za Center urbanih športov pa je pridobila šele sredi junija 2022. V občinski službi za razvojne projekte in investicije so v preteklosti podražitev in občutno podaljšanje roka za dokončanje gradbenih del pojasnili s tem, da »gre za specifičen in kompleksen projekt, ki se umešča v že delujoč objekt«.

Semaforja v dvorani še ne bodo zamenjali

Janković je omenil, da je občina pred kratkim skupaj z javnim zavodom Šport Ljubljana, ki upravlja mestno športno infrastrukturo, na stoženskem nogometnem stadionu zamenjala zelenico in razsvetljavo, tako na stadionu kot tudi v športni dvorani Stožice pa so prenovili sistem za odčitavanje vstopnic. Omenil je, da so si v Športu Ljubljana želeli tudi zamenjave glavnega semaforja s štirimi LED-zasloni v dvorani, a da te investicije na občini za zdaj niso odobrili.

Ključna investicija, ki Ljubljančane zanima v povezavi s Stožicami, pa je dokončanje nakupovalnega centra, ki je od konca lanskega leta v lasti družbe MG Mind iz Bosne in Hercegovine. MG Mind smo že pred enim mesecem prosili za informacije o njihovih načrtih v Stožicah, vendar odgovorov nismo prejeli. Na ljubljanski občini so nam sicer povedali, da so se sodelavci oddelka za urejanje prostora v začetku februarja sestali s predstavniki družbe. Ti so predstavili idejo, da bi bil stoženski nakupovalni center tako imenovani outlet center. Po tistem niso bili več v stikih, je včeraj dejal župan Janković.

Dokler zasebni lastnik ne bo dokončal strehe nakupovalnega središča, občina ne more dokončati parka, ki je načrtovan na strehi. V sklopu tega parka sta predvidena še eno vadbeno nogometno igrišče in ureditev zelenih površin. Pred časom pa je župan omenil, da bo sodelovanje z MG Mind potrebno tudi pri gradnji dodatnega uvoza oziroma izvoza iz parkirne hiše ter tekočih stopnic. »Ko bomo začeli delati, bom to z veseljem povedal,« je napovedal Janković.

