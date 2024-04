Športni oskarji. Takšen naziv se je prijel prestižnih nagrad laureus, ki jih od leta 2000 podeljujejo najboljšim športnikom in športnicam na svetu. 25. izvedba je to pot potekala v palači Cibeles v središču Madrida, prihodnje leto pa bo podelitev v Tokiu. Prejemnike nagrad določijo svetovni mediji, zmagovalce pa je tokrat izglasovalo 69 članov odbora Svetovne športne akademije Laureus. Športnik leta je še petič v karieri postal srbski teniški zvezdnik Novak Đoković, športnica leta nogometašica in članica Barcelone Aitana Bonmati, najboljša ekipa lanskega leta pa španska ženska nogometna reprezentanca. Nagrado za novinca leta, podelijo jo športniku, ki mu je uspel največji preboj v preteklem letu, je prejel angleški nogometaš in član Reala Madrid Jude Bellingham, za povratnika leta je bila izbrana telovadka Simone Biles, ekstremna športnica leta je komaj 14-letna rolkarka Arisa Trew, športnica invalidka leta pa nizozemska teniška igralka na vozičku Diede de Groot.

Zimonjić čaka na Đokovićevo odločitev

Ob robu gala dogodka je največ zanimanja medijev požel prejemnik nagrade športnik leta Novak Đoković. S petim laureusom se je izenačil s švicarskim teniškim rivalom Rogerjem Federerjem. V eni svojih boljših sezon je Đoković lani osvojil tri naslove za grand slam v Melbournu, New Yorku in Parizu. S tem je osvojil že 24 turnirjev za grand slam v karieri in se po številu naslovov izenačil z Margaret Court. Srbski teniški zvezdnik, ki bo 22. maja praznoval 37. rojstni dan, je konec marca oznanil, da Goran Ivanišević ni več njegov trener, poskusno pa se je odločil za sodelovanje z rojakom Nenadom Zimonjićem, ki je bil z njim tudi na mastersu v Monte Carlu. »Trenutno sem še v fazi odločanja. Nisem se še odločil, ali sploh potrebujem trenerja. Sem pa zadnje tri tedne užival z Nenadom Zimonjićem. Bomo videli. Nočem hiteti,« pravi Novak Đoković.

Eden najboljših teniških igralcev vseh časov je nato še nekoliko podrobneje opisal, zakaj se poigrava z mislijo, da ne bi več sodeloval z nobenim trenerjem. »V profesionalnem tenisu sem že več kot dvajset let, v tem času pa sem sodeloval s številnimi ljudmi in trenerji. Ne trdim, da sploh ne potrebujem trenerja. Kdor me pozna, dobro ve, koliko zaupanja sem vedno polagal v ekipo okoli sebe, trenerja za fizično pripravo, trenerja za psihično pripravo ... Prav vsak je bil pomemben na moji poti. Na tak način ustvarjaš osnovne pogoje za uspeh in napredek. In posledično ostajaš na vrhu, kolikor se le da dolgo. A hkrati sem po vsem tem času na točki, ko se lahko poigravam z mislijo, da trenerja več ne potrebujem.«

Naslednja postaja Rim

Odločitev, da je po petih uspešnih letih prekinil sodelovanje z Goranom Ivaniševićem, je mnoge presenetila. V ozadju naj bi bila nasičenost in nenavadno slab vstop v sezono, ne glede na vse pa naj bi s Hrvatom ohranila odlične odnose. Številka ena svetovnega tenisa je v letošnji sezoni nastopil na štirih turnirjih, niti na enem pa se ni prebil v finale. Potem ko je izpustil masters v Miamiju, ga je v polfinalu v Monte Carlu izločil Norvežan Casper Ruud, sledila pa je odpoved turnirja v Madridu. »Morda bom tu znova nastopil prihodnje leto. Sem mlad, imam še veliko časa,« se je pošalil, nato pa v resnejšem tonu razkril načrte za letošnjo sezono. »Telo fizično in psihično pripravljam na Roland Garros, Wimbledon, olimpijske igre v Parizu in OP ZDA. To so štirje dogodki, ki jih imam na koledarju podčrtane. Naslednji turnir, na katerem bom nastopil, bo v Rimu. Letošnja sezona je s slabim začetkom zame drugačna od prejšnjih. Še vedno se lovim in iščem pravo formo. Verjamem, da jo bom našel do Rolanda Garrosa.«

*** Naslednji turnir, na katerem bom nastopil, bo v Rimu. Letošnja sezona je s slabim začetkom zame drugačna od prejšnjih. Še vedno se lovim in iščem pravo formo. Verjamem, da jo bom našel do Rolanda Garrosa. Novak Đoković