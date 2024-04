Milijon glasov

Moja prababica je delala na njivi, otroci so bili sami doma, ko je moja stara mama, stara osem let, skupaj s sestricami opazila, da je enoletni bratec v zibki umrl. V mešanici stiske in zbeganosti so ga posedle, se z njim igrale, kot da je živ. Ko so zaslišale mamo na vratih, so začele obupno jokati. Bratec je bil mamin najljubši otrok. Od enajstih sorojencev jih je odraslo dobo zaradi pomanjkanja dočakalo sedem. Tako je hotel ljubi bogec, tako so hoteli iskalci poceni delovne sile, tako so se v 16. stoletju začeli zažigi in utopitve »čarovnic«, ki so opravljale splave. Splav je veljal za hujši greh od umora. Cherchez la femme.