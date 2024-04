Z uvrstitvijo na olimpijski turnir so izbranci selektorja slovenske moške rokometne reprezentance Uroša Zormana pred dobrim mesecem izpolnili enega od svojih ciljev v letošnji sezoni. Čeprav bodo tekme v Parizu njihove najpomembnejše v nadaljevanju leta, z vso resnostjo jemljejo tudi obe kvalifikacijski tekmi za uvrstitev na svoje enajsto svetovno prvenstvo. Njihova zadnja ovira bodo Švicarji, ki so na svetovnih prvenstvih igrali enajstkrat, zadnjič leta 2021 v Egiptu, ko so bili šestnajsti, pred tem pa so bili odsotni kar šestnajst let. Na Islandiji so bili takrat sedmi, dve leti prej na Švedskem četrti, tako kot tudi leta 1954, ko je bilo SP prav tako na Švedskem.

Zorman še ne razmišlja o poletju

»Nadejam se, da bomo kvalifikacije za svetovno prvenstvo izpeljali pozitivno in da bomo tako lahko dodali še to kljukico letošnjim uspehom. Ne bežimo od tega, da smo v vlogi favorita, vendar se hkrati zavedamo, da v rokometu ni več lahkih nasprotnikov,« je na včerajšnji novinarski konferenci dejal Uroš Zorman, ki bo z 225 nastopi za slovensko reprezentanco še nekaj let njen rekorder. Od aktivnih igralcev mu je najbližje s 193 nastopi Jure Dolenec. »Dejstvo je, da imajo za sabo že dolge klubske sezone, ob tem so se že uvrstili na olimpijske igre. Prepričan sem, da bodo imeli več kot dovolj motivacije tudi za zadnje tekme pred olimpijskimi igrami. V nobenem primeru pa tekmi s Švico ne bosta neke vrste selekcija za olimpijsko reprezentanco. Do poletja je še daleč in o njem še ne razmišljam,« se je slovenski selektor bežno dotaknil tudi olimpijskih iger, kjer bo Slovenija v skupini A igrala s Švedsko, Nemčijo, Hrvaško, Španijo in Japonsko.

»Verjetno bo to celo najkakovostnejši turnir v zgodovini olimpijskih iger. Govoriti o tem, ali nam je bil ples kroglic naklonjen ali ne, je brezpredmetno, saj so vse sodelujoče ekipe kakovostne. V Parizu bomo šli korak za korakom in na koncu videli, kam nas bo to pripeljalo. Zagotovo bo naš cilj preboj v četrtfinale, toda kot rečeno, najprej nas čakata tekmi s Švico.«

Švica igra podobno kot Nemčija

Slovenski in švicarski rokometaši so se zadnjič pomerili pred dobrimi štirimi leti na evropskem prvenstvu. V skupinskem delu tekmovanja je z 29:25 slavila slovenska izbrana vrsta, ki je Švico premagala tudi v kvalifikacijah za EP 2018 in SP 2015.

»Vsekakor nas v kvalifikacijah čaka čvrst nasprotnik, ki igra nemški slog rokometa, s trdo igro, zato se bomo morali na Švico dobro pripraviti. Res je, da se je njihov najboljši igralec zadnjih let Andy Schmid po evropskem prvenstvu upokojil, a bo zdaj nastopal v vlogi selektorja,« je Zorman dejal o švicarski reprezentanci, ki v zadnjih 30 letih ni dosegla večjih uspehov. Na letošnjem evropskem prvenstvu so bili 21. V skupinskem delu tekmovanja so v skupini s Francijo, Nemčijo in Severno Makedonijo osvojili točko, in to prav proti poznejšim evropskim prvakom Francozom. Njihova najboljša strelca na tej tekma sta bila Lukas Laube, v letošnji sezoni igra za Stuttgart, in Schmid. Omeniti velja še Manuela Zehnderja, ki tudi igra v Nemčiji za ThSV Eisenach, njihovo prvo ime pa je verjetno kar vratar Nikola Portner, ki zadnji dve leti brani za trenutno vodilno ekipo nemškega prvenstva Magdeburg.

»Obeh tekem se bomo lotili podobno, kot smo se zadnjih. Poskusili bomo popraviti določene zadeve, s katerimi nismo bili najbolj zadovoljni na olimpijskih kvalifikacijah v Španiji, ampak ob pogledu nazaj na to leto se mi zdi, da smo kar na pravi poti in ni kaj veliko spreminjati,« je še dodal slovenski selektor.

Zbor bo v Izoli

V primerjavi z zadnjima reprezentančnima akcijama, svetovnim prvenstvom v Nemčiji in olimpijskimi kvalifikacijami v Granollersu na Zormanovem seznamu kandidatov za tekmi s Švico ni večjih sprememb. Manjkala bosta Tilen Kodrin, ki je v pričakovanju naraščaja, in Matej Gaber, ki ima zdravstvene težave, zato pa sta se na seznam vrnila Tadej Kljun in Gašper Marguč, ki v Španiji zaradi težav s stopalom ni igral.

Priprave za kvalifikacijski tekmi se bodo začele 5. maja v Izoli. Nastop na svetovnem prvenstvu, na katerem bo 32 držav, pa imajo ob treh domačinih zagotovljen še Francija, Švedska in Nemčija.

Seznam kandidatov za kvalifikacijski tekmi s Švico Vratarji: Klemen Ferlin (Erlangen), Urh Kastelic (Lemgo), Urban Lesjak (Eurofarm Pelister), krilni igralci: Blaž Janc (Barcelona), Gašper Marguč (Veszprem), Domen Novak (Wetzlar), Staš Slatinek Jovičić (Trimo Trebnje), Tadej Mazej (Celje Pivovarna Laško), zunanji igralci: Dean Bombač (Pick Szeged), Mitja Janc (Celje Pivovarna Laško), Borut Mačkovšek (Pick Szeged), Nejc Cehte (Eurofarm Pelister), Peter Šiško (Gorenje Velenje), Jure Dolenec (Limoges), Tadej Kljun (Balatonfüredi), Aleks Vlah (Alborg), Miha Zarabec (Wisla Plock), krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Flensburg Handewitt), Kristjan Horžen (Gummersbach), Matic Suholežnik (Zagreb), Jernej Drobež (Gorenje Velenje).