Iz tabora najboljše slovenske alpske smučarke v hitrih disciplinah vseh časov Ilke Štuhec so sporočili, da se po letu 2009 od ekipe poslavlja njena mama Darja Črnko, ki je v 15 letih opravljala različne vloge. Bila je serviserka smuči, vodja ekipe in glavna trenerka. Pod njenim vodstvom je Mariborčanka osvojila dva mala kristalna globusa, dvakrat postala svetovna prvakinja v smuku in 11-krat zmagala v svetovnem pokalu ter 22-krat stala na zmagovalnih stopničkah. Novi trener Ilke Štuhec bo Aleš Gorza.

Pogleda se preveč razhajata

Prihod Črnjana simbolizira številne novosti v slovenski alpski smučarski reprezentanci v prihodnji sezoni, ki se obetajo pod novim vodjem panoge Matjažem Šarabonom ter predsednikom zbora in odbora Janezom Bijolom. Gorza je bil namreč v minuli sezoni glavni trener v slovenski reprezentanci hitrih disciplin, ki ni doživela rezultatskih presežkov. Zato se v ekipi obetajo spremembe, nekdanji alpski smučar pa si je pred njimi našel novo službo. Ena najvidnejših sprememb po koncu zime se je v slovenskem alpskem smučanju že zgodila, in sicer se dolgoletni vodja reprezentanc in najbolj uveljavljeni slovenski trener v tujini Janez Slivnik seli v Avstrijo, kjer bo deloval v moški reprezentanci hitrih disciplin.

»Ko kot trener ali vodja ekipe izgubiš pozornost tekmovalca, je čas za spremembo. Z Ilko sva prišli do točke, ko se najina pogleda o tem, kako naprej, preveč razhajata. Ni se lahko posloviti. Doživeli smo marsikaj, osvojili skoraj vse, a kljub temu zdaj nimam občutka, da je delo opravljeno. Ogromno je bilo izjemnih trenutkov za zgodovino, iskreno, morda še več težkih trenutkov, ko se je bilo treba pobrati s tal. Vedno, v vseh vlogah, ki sem jih opravljala v ekipi, sem delovala stoinvečodstotno. V korist Ilke, njenih ambicij in ciljev ekipe. Zgodijo pa se tudi stvari, na katere nimaš vpliva. Tak je šport na najvišji ravni. To je bila najina pot in zadovoljna sem, da sem ji ustvarila pogoje in možnosti za uspehe ter s tem pripomogla k njeni zgodbi in uspešni karieri,« je ob slovesu odkrito sporočila Darja Črnko.

Želi si vnovične vzpostavitve odnosa mati-hči

Triintridesetletna Ilka Štuhec jo je dopolnila: »Mama je meni in ekipi dala vse in še več, za kar sem ji zdaj in ji bom večno hvaležna. Skupaj sva premaknili meje in dokazali, da je mogoče vse. Njena strokovnost nikoli ni bila vprašljiva, a razhajanja v določenih pogledih so prevelika, da bi skupaj nadaljevali. Odgovornost za to v veliki meri prevzemam jaz. Zdaj bova imeli čas in priložnost, da znova gradiva odnos mama-hči. Ta odnos se je v vseh teh letih profesionalnega sodelovanja v bistvu izgubil, a ga želim zadržati za vedno. Mamin prispevek v ekipi bo težko nadomestiti. Drugače bo, morda celo malce strašljivo, a verjamem v uspešno prihodnost in predanost ciljem, ki jih bomo z ekipo zastavili.«

Spomnimo, da je bila minula zima precej slabša od pričakovanj dvakratne svetovne smukaške prvakinje. Precej uspešnejši je bil konec, ko se je Štajerka na finalu v Saalbach-Hinterglemmu z drugim mestom v smuku prvič v sezoni povzpela na zmagovalni oder, povrhu pa je presenetljivo postala državna veleslalomska prvakinja. Poleg Darje Črnko ekipo zapuščata tudi Natko Zrnčić - Dim, ki je v pretekli sezoni deloval kot pomočnik trenerja, in Tina Kobale, ki je v zadnjih letih v ekipi delovala kot fizioterapevtka in kondicijska trenerka.