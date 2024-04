Svetovni dan knjige so včeraj obogatili z izidom nove resnične pravljice Janja in čudežna roža. Posvečena je najboljši slovenski športnici Janji Garnbret. Slikanica prinaša zgodbo o resnični športni junakinji, aktualni olimpijski prvakinji v športnem plezanju Janji Garnbret. V izobraževalnem založništvu Državne založbe Slovenije (DZS) so k sodelovanju povabili priljubljenega mladinskega pisatelja Primoža Suhodolčana in priznanega ilustratorja Mateja de Cecca.

Ob včerajšnji predstavitvi publikacije v ljubljanskem hotel Plaza smo se lahko znova prepričali, kako zelo je priljubljena je najboljša slovenska športnica, ki je novo sezono svetovnega pokala v športnem plezanju pred desetimi dnevi začinila z dvojno zmago na Kitajskem ter potrdila, da bo avgusta na olimpijskih igrah v Parizu prva favoritinja za osvojitev in s tem ubranitev naslova olimpijske prvakinje. Prostori, v kateri se zadnja leta znajde Korošica, so praviloma vselej premajhni za fotoreporterje, snemalce, novinarje ter druge povabljene. Dejstvo, ki potrjuje, da je Janja Garnbret ena najboljših športnic v slovenski zgodovini ter si zasluži posebno mesto v zbirki resničnih pravljic, ki so jih bili v DZS deležni le največji, alpska smučarka Tina Maze, košarkar Goran Dragić, hokejist Anže Kopitar in kolesar Primož Roglič. V DZS so ob tej priložnosti izpostavili, da imajo v mislih nadaljevanje resničnih pravljic, ki pa se bodo bržčas razširile tudi onkraj športnih meja.

Največji izziv je bil, kako idejo predstaviti glavni igralki

»Spomladi leta 2015 sem šla v Črno na Koroško k Tini Maze in njeni mami. Dogovorili smo se, da zaženemo resnične pravljice. Na svetovni dan knjige v čudovito kolekcijo dodajamo novo posebno zgodbo o naši najuspešnejši športni plezalki Janji Garnbret. Slikanica je izšla v slovenskem in angleškem jeziku,« je pojasnila vodja projekta resničnih pravljic pri DZS Andreja Kavčič. »Naša želja je, da otroke navdušujemo za branje ter da razvijamo bralno spretnost. Z resničnimi pravljicami želimo otroke spodbuditi, naj bodo korajžni, naj si upajo uresničiti svoje sanje,« je dodala Andreja Kavčič.

Primož Suhodolčan je priznal, da se je v zadnjem letu, kolikor je trajal projekt, soočil z velikimi izzivi. »Pri tej knjigi sem imel celo največ treme. Z Janjo sva namreč oba Korošca. Z Matejem nisva vedela, kako naj se zgodbe lotiva. V vsaki od pravljic nastopajo bitja, pri Janji pa nisva vedela, s katerim bi jo najbolje poistovetila. V mislih sva imela koze, ki se v stenah držijo na kvadratnem milimetru. Največji izziv je bil, kako bo najino idejo sprejela Janja, saj ima v Sloveniji koza tudi drugačen pomen. Ko se je Janja z nama strinjala, se nama je odvalila skala z ramen, saj plana B nisva imela,« je podoživel mesece ustvarjanja Primož Suhodolčan, ki zase pravi, da življenje samo piše zgodbe, on pa jim le malo pomaga, da ugledajo luč sveta. »V pravljicah vedno sodeluje živalca. S Primožem sva razmišljala, katera žival zelo dobro pleza. Pomislila sva tudi na pajke in martinčke, ki so se nama sicer zdeli pozitivni, a so precej hladnokrvni. Koze so fine, kosmate, inteligentne, sposobne, vzdržljive, trmaste ...« je zakulisje ob obilici smeha vseh prisotnih pojasnil ilustrator Matej de Cecco.

Ko je v roke prejela knjigo, ji je zaigralo srce

Ni presenetljivo, da je 25-letna Slovenjgradčanka sprejela kozo kot simbol svoje zgodbe. Angleška beseda zanjo je namreč goat, ki je v športu ena najpogostejših oznak. GOAT je namreč kratica za »greatest of all time«, kar pomeni najboljši vseh časov. Da je to v svetu športnega plezanja Janja Garnbret, ne dvomi nihče na svetu. Zadnja leta serijsko najboljša slovenska športnica je namreč edina olimpijska prvakinja v svoji športni panogi, saj je športno plezanje postalo olimpijska disciplina šele na zadnjih igrah v Tokiu. Poleg tega je osemkratna svetovna prvakinja, štirikratna evropska prvakinja in zmagovalka 43 tekem svetovnega pokala v težavnosti in balvanskem plezanju, če izpostavimo le njene zmage. Dosežki, ki jim v svetu športnega plezanja ni para, časa za še večjo edinstvenost pa ima pri 25 letih še dovolj. V ekskluzivnem intervjuju, ki ga bomo objavili v jutrišnjem Dnevniku, nam je namreč Janja Garnbret med drugim namignila, da njen pogled sega vsaj do leta 2028, ko bo olimpijske igre gostil Los Angeles.

»Izjemno sem vesela, da je zgodba zaživela. Vedno sem si želela deliti svojo zgodbo z otroki. Ko sem prejela knjigo v roke, mi je zaigralo srce,« je bila ganjena Janja Garnbret, ki se je s slikanico najbolj poistovetila, ker je v njej vedno navihana, ambiciozna, polna energije, vztrajna, in ko se nečesa loti, to tudi konča. »Vesela sem, da je v pravljici moja resnična zgodba. Želela sem sporočiti, da če si upaš sanjati, če trdo delaš, se lahko uresniči čisto vse. Všeč mi je, da v knjigi nastopata tudi moja starša, ki ustvarjata velik del mojega življenja in kariere. Ob tej priložnosti se jima zahvaljujem, da sta mi dala v življenju svobodo ter spodbudo, da sem se lahko sploh ukvarjala s tako čudovito športno panogo,« je svoje občutke opisala olimpijska prvakinja.

