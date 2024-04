Med tistimi, ki se veliko posvečajo Harkovu, je vidni propagandist državne televizije Vladimir Solovjev. Pred približno mesecem dni je dejal, da bi morale ruske sile uničiti Harkov »četrt za četrtjo,« potem ko so tamkajšnjim civilistom dali 48 ur časa, da zapustijo mesto.

ISW je opozoril tudi na trditve v ruski neonacionalistični publikaciji Tsargrad, da je ofenziva na Harkov »neizbežna.« Dodali so, da bodo tamkajšnji boji »hujše kot v Bahmutu in Avdiivki,« opozarjajo pa tudi, da bi bila bitka za Harkov zahtevna tudi za moskovske enote.

Mesto, ki je blizu frontne črte, je bilo v zadnjih mesecih skoraj nenehno tarča obstreljevanja z granatami, brezpilotniki in raketami. Ruska vojska skuša izkoristiti bližino Harkova bojni črti, pa tudi slabenje ukrajinske zračne obrambe zaradi prepočasne pomoči z Zahoda.

Ukrajinske oblasti so že prej opazile ruske propagandne akcije za širjenje panike na tem območju. Iz ukrajinskega centra za boj proti dezinformacijam so pred dvema mesecema sporočili, da so se po ruskih komunikacijskih kanalih širijo informacije, da ukrajinski uradniki bežijo iz mesta, pred dnevi pa še, da je prišlo do »množičnega eksodusa« civilistov.

Dolgo pričakovano sprejetje novega paketa financiranja za Ukrajino je zmanjšalo zaskrbljenost glede ruskega uspeha na skoraj 1500-kilometrski fronti. 61 milijard dolarjev pomoči Ukrajinci nujno potrebujejo, vendar ni pričakovati, da bo to spremenilo potek vojne.

ISW ocenjuje, da je verjetnost uspešne ruske kopenske ofenzive proti Harkovu zelo majhna, če Ukrajina hitro prejme vojaško pomoč ZDA, so zapisali pri tem mislišču, kot ga citira Newsweek.

Novi paket financiranja bo Kijevu pomagal ob pričakovani ruski poletni ofenzivi. ISW še naprej ocenjuje, da Rusi nimajo dovolj sil za zavzetje mesta, vse dokler bodo Ukrajinci prejemali dovolj vojaške pomoči.