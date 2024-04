#foto Petmesečna Gabriela Dončić z mamico Anamario spremljala Lukovo tekmo

Tekmo NBA med ekipama Luke Dončića Dallas Mavericks in Los Angeles Clippers je spremljala tudi še ne petmesečna Gabriela, hči Luke in njegove zaročenke Anemarie Goltes. Mala navijačica si je tekmo ogledala iz naročja mamice, ki je fotografijo tudi objavila v Instagram Storyju. To je za Gabrielo že druga tekma NBA. No, prvo je prespala ob mamici v vozičku, ko je bila stara dva meseca.