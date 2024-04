Portret šestletnega Louisa je Kate posnela pred nekaj dnevi na gradu Windsor in pomeni prvo javljanje princese potem, ko je marca po daljšem molku in odsotnosti javnosti preko videa sporočila, da se zdravi zaradi raka.

Happy 6th Birthday, Prince Louis! 🎂 Thank you for all the kind wishes today. 📸 The Princess of Wales pic.twitter.com/TxshrI3WKO — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 23, 2024

Tiskovni predstavnik palače je še sporočil, da sta princesa Kate in princ William zelo hvaležna za vsa rojstnodnevna voščila Louisu in da sta ravno zato naredila izjemo in se javila kljub temu, da sta se odločila, da princesino zdravljenje poteka zasebno in da se bosta za nekaj časa umaknila iz javnega življenja.