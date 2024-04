Predsednik sindikata Frančišek Verk je prepričan, da bi lahko vlada to akutno stanje rešila z ustreznim vladnim projektom in uslužbencem upravnih enot namenila dodatek »k mizernim plačam«. Po njihovih navedbah vlada trdi, da ni denarja za plače, a se po drugi strani na ministrstvu za solidarno prihodnost izbrani uradniki in višji uradniki »dobesedno sami stalno oz. mesečno 'nagrajujejo' z dodatkom za povečan obseg dela«.

Teh uslužbencev ne skrbi kako bodo preživeli, saj ne delajo za minimalno plačo oz. za kanček več, zato jih tudi ne skrbi odprava plačnih anomalij, menijo v sindikatu. Plačnih anomalij po njihovi oceni na primeru upravnih enot ne bo rešila niti plačna reforma.

Sindikat je vlado pred dvema tednoma pozval naj v osmih dneh pripravi ustrezen predlog za rešitev stavkovnih zahtev zaposlenih na UE, sicer bodo stavko zaostrili.

V sredo bodo tako uslužbenci upravnih enot znova stavkali, stavka pa se bo po napovedi sindikata najverjetneje nadaljevala do izpolnitve zahtev. V več upravnih enotah so namreč na tajnem glasovanju že izglasovali, da bodo sredino stavko podaljšali za nedoločen čas oz. do rešitve stavkovnih zahtev in podpisa stavkovnega sporazuma.

Na UE Ljubljana so danes potrdili, da bo v sredo med 8. in 19. uro potekala stavka, v okviru katere bodo strankam zagotovljene najnujnejše storitve v skladu z zakonom. Stavka bo sočasno potekala na lokaciji Tobačna in Linhartova ter v vseh krajevnih uradih UE Ljubljana.

Ob tem v sindikatu znova opozarjajo, da se obeta nadaljevanje pomanjkanja uslužbencev upravnih enot, saj eni odhajajo, novih kandidatov, ki bi jih nadomestili, pa enostavno ni. Ni namreč kandidata s srednješolsko izobrazbo V. stopnje, ki bi podpisal pogodbo o zaposlitvi, v kateri navedeni znesek plače ne dosega minimalne plače, kakor tudi ni kandidatov z visoko izobrazbo, ki bi pristali na ponujen znesek plače v višini 1400 evrov, kar je manj kot 100 evrov več od plače nekvalificiranega delavca, so sklenili v sindikatu.

Zaposleni na upravnih enotah s stavko opozarjajo na nizke plače in hkratno obremenjenost z velikim pripadom zadev. Med stavkovnimi zahtevami sta povišanje plač vsem zaposlenim na upravnih enotah za sedem plačnih razredov in izenačitev nazivov zaposlenih na upravnih enotah z nazivi na ministrstvih. Ob tem zahtevajo, da do ureditve plačnega sistema vsak mesec prejmejo največ 300 evrov bruto dodatka.