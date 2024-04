S prvim majem v Ljubljani nižja cena plina za gospodinjstva

Energetika Ljubljana bo s 1. majem ceno plina za gospodinjske odjemalce znižala za 10 odstotkov, in sicer iz 59,90 na 53,91 evrov za megavatno uro, so sporočili iz javnega podjetja. Ljubljanski župan Zoran Janković je dejal, da bo nova cena veljala do konca letošnjega leta in da je to »darilo našim meščankam in meščanom, darilo za 1. maj, praznik dela«.