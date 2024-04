O prednostnih temah konkretneje ni spregovoril, je pa ocenil, da bodo glavne spremembe pokojninske in davčne zakonodaje, o čemer da se bo treba na ravni socialnih partnerjev izdatno pogovarjati.

Minister je izpostavil, da so na vladi že preoblikovali način dela, tako da bodo v zvezi zakonodajo najprej pripravljena izhodišča, ki bodo nato predmet socialnega dialoga.

Izhodišča za pokojninsko reformo bodo po njegovih besedah skoraj zagotovo na vladi že v sredo. Za socialni dialog bo na voljo pol leta, nato bo šel predlog v postopek v DZ, ki bo sklenjen v prvem četrtletju 2025, je napovedal. Izhodišča sprememb na področju davkov naj bi bila medtem pripravljena v maju.

Mesec je zatrdil še, da bo za to, da bo socialni dialog, ki je zaradi odhoda delodajalcev zamrznjen že vse od julija lani, spet stekel, dal vse od sebe.

Izjava ministra Luka Mesca

Na sindikalni strani so danes izpostavili predvsem velik pomen socialnega dialoga. Kot je dejala predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič, je ESS pomemben institut, njegovo delovanje pa da je v interesu vseh socialnih partnerjev in državljanov. Spomnila je, da so v preteklosti v okviru sveta opravili velike naloge. »Nedopustno bi bilo, da zaradi principov ene, druge ali tretje strani preneha delovati,« je podčrtala.

Da je bila ustanovitev ESS zgodovinski dogodek, je ocenil tudi predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek. Brez njega bi bila današnja družba precej drugačna, blaginja bi bila manjša, je opozoril. ESS po njegovih besedah presega vsako posamezno organizacijo, ki ga sestavlja. Se je pa strinjal, da morajo biti socialni partnerji enakopravni in da je treba pravila sveta spoštovati.

Izjava predsednice ZSSS Lidije Jerkič

V delodajalskih vrstah so bili danes bolj zadržani. Potem ko še v ponedeljek ni bilo znano, ali se bodo srečanja sploh udeležili, je predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar danes poudaril, da bo vnovičen zagon ESS odvisen od besedila protokola. Če bo dialog znova stekel, bodo predstavniki gospodarstva po njegovih besedah pričakovali odprtje zakonov, ki so bili v mandatu te vlade sprejeti mimo sveta. Med njimi je omenil zakonodajo s področja dolgotrajne oskrbe, napotitev delavcev v tujino in evidenc delovnega časa.

Premier Golob, ki je sestanek sklical tudi v luči 30. obletnice ustanovitve ESS, je ob odhodu dejal le, da je bilo »super.«

V četrtek, 25. aprila, bo minilo 30 let od ustanovitve ESS. Na splošno velja, da ESS prispeva h krepitvi socialne pravičnosti in socialnega miru, ki sta ključna za socialno-ekonomski razvoj države.