Na konferenci so o pomenu internega komuniciranja spregovorili številni strokovnjaki za komuniciranje, odnose z javnostmi in marketing. Na posebni slovesnosti pa so podelili tudi častno priznanje Osebnost internega komuniciranja. Prejel ga je poveljnik republiške civilne zaščite Srečko Šestan.

Šestan je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije že 12 let. V obrazložitvi ob podelitvi priznanja so navedli, da veliko ljudi vidi njihove dosežke ob zahtevnih dogodkih, vendar jih malo razume, kaj je potrebno, da takšno organizacijo zgradiš in vodiš. »Srečko Šestan razume njeno edinstvenost, ki je unikum na svetovni ravni in velja za eno najboljših v Evropi. Na različnih ravneh med seboj komunicira okoli 70.000 prostovoljcev – gasilcev, reševalcev, jamarjev in drugih. Vsi so del sistema, ki je pripravljen v vsakem trenutku. V konkretnih akcijah je usklajena, jasna in pozitivna komunikacija še večji izziv,« so še dodali.

»En sam ni nič. Med 60 in 70 tisoč nas je, ki se lahko aktiviramo. Sam pravim, da množici predvsem prostovoljcev, ki imajo sami že notranjo motivacijo, ne poveljujem. Zaradi njihove motivacije in strukture organizacije, ki deluje že vrsto let, vse teče, kot mora. Verjamem, da bo tudi v prihodnje tako,« je ob prejemu nagrade izpostavil Šestan.

Organizatorji so še poudarili, da je vodenje in povezovanje tako velike in kompleksne organizacije raznolikih struktur zahtevno, saj temelji sodelovanje na prostovoljstvu. Vzvod vodenja zato ne more biti formalna moč, ne plačilo, ampak so lahko odnosi. Le te pa Šestan gradi s komunikacijo, ki v ljudeh spodbuja odgovornost in pripadnost skupnemu plemenitemu namenu.