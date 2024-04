Osnovna ideja te jedi izhaja iz jedi poimenovane nachos. Glede na Wikipedio: jed izhaja iz teksaško-mehiških krajev. Pripravljena je s tortilja čipsom, prekrita s sirom ali sirovo omako, pa tudi z vrsto drugih prelivov in okraskov, ki pogosto vključujejo meso, zelenjavo in začimbe, kot so salsa, guacamole ali kisla smetana. Današnja različica je bolj hranljivo, dostopna in čisto iskreno, bolj dobra - namesto tortilija čipsa raje izberite čudovit pečen sladki krompir.

Ponavadi se ta jed je z rokami, saj tortilija čips predstavlja čudovito orodje za zajemanje ostalih sestavin. Zato je to hrana za zabavo oziroma grickanje ob druženju. S sladkim krompirjem bi bilo to možno le, če bi ga bolj ali manj zažgali, zato je najboljše, če jo jemo z vilicami. Še vseeno pa je ta jed odlična za ob druženju.

Priprava je popolnoma enostavna, lahko pa se priprave posameznih elementov lotite tudi vnaprej ter jo potem le sestavite, postavite v pečico ali mikrovalovko, da se sir stopi, okrasite z dodatki in postrežete.

JED JE SESTAVLJENA IZ TEH ČUDOVITIH ELEMENTOV:

SLADKI KROMPIR – Sladki krompir narežete na za ugriz velike kose, da je lažje za jesti. Sladki krompir lahko narežete na kolute, lahko pa jih narežete tudi v obliko pomfrija. Sladki krompir pokapate z nekaj olja, začinite s soljo in poprom ter spečete. Tako zelo enostavno! Če slučajno štejete kalorije - sladki krompir sodi med zelenjavo. Seveda lahko namesto pečenega sladkega krompirja uporabite tudi navadni krompirjev pomfri ali pa kar originalni tortilja čips.

SOČEN PIŠČANEC – Piščanca začinite z odličnimi začimbami, popečete, z vilicama nacufate in povaljate v kremni paradižnikovi omaki. Tako dobite čudovito začinjenega piščanca, ki je prav zapeljivo sočen. Uporabite izkočiščena bedra ali pa belo meso prsi – super priročni so tudi mali piščančji fileji, ki se hitro popečejo.

SIR – Jed je sestavljena iz dvojne plasti sladkega krompirja in sočnega piščanca, vse pa povezuje čudovito stopljen sir, ki jed naredi lepo razkošno. Uporabite sir, ki se lepo topi – mocarelo, edam ali gaudo.

AVOKADO – Avokado zmečkate z nekaj limetinega soka in soljo, da dobite žlico kremne razkošnosti. Ker je avokado bogat z zdravimi maščobami, pa je tudi zdrav.

OSTALI DODATKI – Če med začimbami, s katerimi začinite meso, izberete tudi kajenski poper in s tem naredite jed več ali manj pekočo, žlica kisle smetane nudi lepo osvežitev. Da jed naredite še lepšo, pa jo na koncu lahko okrasite tudi še z nekaj sesekljanega feferona, svežim peteršiljem (ali koriandrom) in rezinami limete.

PRIPRAVA v navadni ali v mikrovalovni pečici

Celotno jed lahko za vse osebe pripravite na enem pekaču in jo potem servirate na posamezne porcije, zelo priročno pa je pripraviti to jed tudi na individualnih krožnikih.

PEČICA – Če pripravljate jed za več kot dve osebi, jo v celoti sestavite na enem pekaču. Vse sestavine razdelite na dva sloja, potresite s sirom in postavite v pečico, da se sir lepo stopi. Jed potem kar na pekaču lepo okrasite, postavite na sredino mize in če ste v krogu bližnjih, jejte kar s tega pekača ali pa jed razdelite na posamezne porcije oziroma krožnike.

MIKROVALOVNA PEČICA – Če pripravljate to jed le zase in še za eno osebo, potem jed sestavite na posamezna krožnika (pazite, da je primeren za v mikrovalovno pečico), nato pa krožnika enega za drugim položite v mikrovalovno pečico, da se sir stopi. To je hiter in prav enostaven način priprave.

Vseeno je, kje in kako pripravite to čudovito pisano jed, zagotovo vam bo všeč. Res lepo pogreje, zadovolji in nasiti.

Poglejte si tudi kratek VIDEO priprave.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi)

Sestavine za sladki krompir:

3 sladki krompirji

2 žlici (olivnega) olja

1/2 žličke soli

1/4 žličke popra

Sestavine za nacufanega piščanca:

2 žlici (olivnega) olja

2 žlici limetinega soka

1 strok naribanega svežega česna

1 žlička sušenega česna

1 žlička sušene čebula

1 žlička origana

1 žlička kumina

1 žlička mlete sladke paprike

1/4 žličke kajenski poper (neobvezno)

1/2 žličke soli

1/4 žličke popra

400 g piščančjih mini filejev

1 žlica paradižnikovega koncentrata

1,5 dl jušne osnove (ali vode in kocke)

Ostale sestavine:

100 g sira

1/2 avokada

1 žlička limetinega soka

1/4 žličke soli

peteršilj ali koriander za okras

svež feferon (neobvezno)

2 žlički kisle smetane

PRIPRAVA

Če je lupina lepa, sladki krompir le operite in narežite, sicer ga olupite. Narežite ga na ugriz velike kose. Pokapajte z oljem in začinite s soljo in poprom, premešajte in prenesite na pekač, obložen s papirjem za peko. Pecite 20 minut na 190°C in 10 minut na 220°C.

V skodelici skupaj zmešajte nariban strok česna, sušen česen, čebulo, origano, kumin, papriko, kajenski poper, sol, poper, 2 žlici limetinega soka, 1 žlico olja in 1 žlico jušne osnove. Dodajte male piščančje fileje in premešajte, da se začimbna mešanica oprime vsega mesa. Na segreto ponev dajte 1 žlico olja, nato pa meso popecite na obeh straneh – približno 4 minute na stran. Popečeno meso prenesite na krožnik in razcufajte z dvema vilicama. V isto ponev, ki je nikar ne umivajte, saj ostanki od pečenja dajo lep okus, dajte paradižnikov koncentrat in preostalo jušno osnovo in premešajte, da dobite kremasto omako. Dodajte nacufano meso, premešajte in kuhajte nekaj minut, da se omaka oprime vseh koščkov mesa.

Sir naribajte. Z avokadom, žličko limetinega sola in 1/4 žličke soli pripravite gvakamole – vse sestavine enostavno le pretlačite z vilico. Poskusite in po potrebi dodelajte – če je premalo slano dodajte sol, če je premalo okisano, pa še malo limetinega soka. Če nameravate uporabiti feferon, ga narežite na koščke.

Nato pripravite zloženko. Celotno zloženko (z vsemi sestavinami za vse osebe) lahko pripravite na pekaču ali pa pripravite samostojne porcije, prav tako na pekaču, če nameravate sir stopiti v pečici ali pa krožniku, če sir nameravate stopiti v mikrovalovni pečici.

MIKROVALOVNA PEČICA: Če pripravljate recept za 2 osebi in nameravatesir stopiti v mikrovalovni pečici, zloženko pripravite na krožniku in sicer takole. Če pripravljaš za dve osebi, zloženko začni z četrtino pečenega sladkega krompirja, nato pa s četrtino mesa ter četrtino naribanega sira. Drugi sloj nadaljujte s četrtino sladkega krompirja, četrtino mesa in četrtino sira. Preostale sestavine so za drugo porcijo. Krožnik nato za približno 2-3 minute postavite v mikrovalovno pečico, da se sir lepo stopi.

PEČICA: Zloženko pripravite tako, kot opisano v delu Mikrovalovna pečica. Pekač za približno 5-10 minut postavite v pečico, ogreto na 190°C. Segrevamo torej le toliko, da se sir lepo stopi.

Krožnik/pekač previdno vzemite iz mikrovalovne pečice, okrasite s polovico gvakamoleja, žlico kisle smetane, feferoni in svežim peteršiljem. Takoj postrezite.