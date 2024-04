Razen v prvih nekaj minutah, ko so vodili s 3:0 in 5:3, so košarkarji Denverja na domači tekmi ves čas zaostajali za Lakersi.

Po prvih 24 minutah so imeli 15 točk naskoka, sredi tretje četrtine pa so vodili tudi za 19 točk. Razpoložen Nikola Jokić in soigralci pa so na koncu tekme vendarle poskrbeli za preobrat. Med tekmo ne ravno preveč razpoloženi Murray je ob zvoku sirene zadel in polrazdalje in prvake ob glasnih vzklikih domačega občinstva popeljal do vodstva z 2:0 v seriji na štiri zmage.

Jokić je za Denver dosegel 27 točk ter ob novem trojnem dvojčku dodal še 20 skokov in deset asistenc, Murray je dvoboj končal z 20 točkami, zadel pa je le devet od 24 metov. Pri Lakersih je Anthony Davis zbral 32 točk in 11 skokov, LeBron James pa 26 točk, 12 podaj in osem skokov.

Ponoči sta bili v NBA odigrani še dve četrtfinalni tekmi. Cleveland Cavaliers so s 96:86 premagali Orlando Magic. New York Knicks pa so še drugič premagali Philadelphia 76ers, in sicer s 104:101.

Luka Dončič bo na parket stopil v noči na sredo, ko bo s soigralci skušal v Los Angelesu doseči prvo zmago in popraviti vtis po prvi tekmi in porazu proti Clippers s 97:109.