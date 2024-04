Medtem ko število ubitih v izraelskih napadih v Gazi po 7. oktobru že presega 34.000, se zaostruje položaj tudi na Zahodnem bregu, kjer živi tri milijone Palestincev in 700.000 nezakonitih judovskih naseljencev. Od četrtka je bilo v spopadih v begunskem taborišču Nur Šams na zahodu Zahodnega brega ubitih 14 Palestincev, devet izraelskih vojakov pa ranjenih. Porušenih je več sto domov, med drugim sta uničena električna napeljava in vodovod. Izraelska vojska že vrsto let ni povzročila takšnega opustošenja na Zahodnem bregu, kjer so zato v nedeljo Palestinci protestirali. Bojijo se, da bi po Gazi prišel na vrsto še Zahodni breg.

Največ mrtvih v zadnjih 18 letih

Izraelska vojska, ki naj bi območje Nur Šamsa oblegala več kot 50 ur, trdi, da so streljali na njene pripadnike med protiteroristično operacijo proti militantnežem, v kateri naj bi odkrili veliko orožja in eksploziva. Palestinci pa trdijo, da so izraelski ostrostrelci s streh streljali na nedolžne ljudi. Vsaj v dveh krajih pa so nezakoniti judovski naseljenci, ki jih podpira izraelska vojska, napadli Palestince. Umrla sta tudi 14-letni Jud in 17-letni Palestinec.

»Protiteroristične operacije« izraelske vojske so se na Zahodnem bregu včeraj nadaljevale, samo zjutraj so aretirali 25 Palestincev. V Jeruzalemu pa je avto zapeljal v skupino pravovernih judov in tri ranil. Na posnetku je videti moška, ki sta skočila iz avta in hotela streljati na ljudi z avtomatsko puško, a ta ni delovala. Oba so prijeli.

Od 7. oktobra je izraelska vojska zaprla 8425 Palestincev z Zahodnega brega in Vzhodnega Jeruzalema, okoli 486 pa jih je bilo ubitih (med njimi 122 mladoletnih), kar je veliko več kot v katerem koli letu po letu 2006.

Odstop vodje vojaške tajne službe

Vodja izraelske vojaške obveščevalne službe general Aharon Haliva pa je včeraj prevzel odgovornost, ker niso preprečili Hamasovih napadov 7. oktobra lani, v katerih je umrlo 1170 Izraelcev, okoli 250 pa jih je bilo zajetih kot talcev, in odstopil. Že leto pred 7. oktobrom so izraelski obveščevalci dobili dokument o Hamasovih načrtih, ki so se potem tudi zgodili. Dan pred 7. oktobrom so Izraelci opazili nenavadno aktivnost Hamasa v Gazi. Ne leto prej ne dan pred napadom ljudje na visokih političnih in vojaških položajih niso verjeli, da bi do napada lahko prišlo. Prepričani so bili, da Hamas nima drugih namer kot miroljubno vladanje v Gazi. »Ko je 7. oktobra 2023 Hamas izvedel svoj morilski napad na državo Izrael (…), varnostno-obveščevalna služba, ki jo vodim, ni izpolnila svoje naloge, ki ji je bila zaupana,« je zapisal Haliva v odstopni izjavi.

Haliva je prvi Izraelec na visokem položaju, ki je odstopil zaradi Hamasovega pokola. Mnogi v Izraelu menijo, da bi moral enako storiti premier Benjamin Netanjahu. V odstopni izjavi Haliva poziva k »obsežni, temeljiti in natančni preiskavi vseh dejavnikov in okoliščin, ki so vodili do teh tragičnih dogodkov«. Netanjahujeva vlada vztraja, da mora najprej uničiti Hamas. Netanjahuja mnogi, tudi množice izraelskih protestnikov, obtožujejo, da podaljšuje vojno v Gazi, ker se hoče izogniti preiskavi, ki bi verjetno pokazala, da se je pred 7. oktobrom zaradi nezakonitih judovskih naseljencev osredotočal predvsem na Zahodni breg, zanemarjal pa varnost Izraela v odnosu do Gaze.

Množično grobišče v Han Junisu V glavni bolnišnici v Han Junisu, največjem mestu na jugu Gaze, so v množičnem grobišču našli okoli 300 trupel. Gre za ubite v času izraelskega obleganja in vdora v bolnišnico. V začetku aprila, ko so se Izraelci umaknili iz Han Junisa, so se prebivalci v mesto vrnili tudi zato, da bi našli trupla svojcev.