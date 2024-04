Po predlogu SDS bi se referendumsko vprašanje glasilo: Ali ste za to, da državni zbor sprejme zakon, ki bo urejal obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedane droge?.

Po besedah Jožeta Tanka iz SDS vprašanje glede navzočnosti prepovedanih drog med politiki ostaja že vrsto let neodgovorjeno. Odgovorna politika je po njegovem prepričanju tudi transparentna politika, ki pri delu sledi načelu preglednosti pri delovanju funkcionarjev. »Naj ljudje povejo, ali so za to, da se to uredi, ali niso,« je povzel predlog.

»Gre za populistična nakladanja«

Vlada je predlog ocenila kot nepotreben, saj je ta materija že urejena v 10. členu zakona o varnosti in zdravju pri delu, je povedala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Eva Vodnik. Po njenih besedah omenjeni člen prepoveduje delo delavcev pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc. Delodajalec mora takšnega delavca odstraniti z dela oziroma delovnega mesta.

Isti zakon v 36. členu po njenem pojasnilu določa obveznost delavca, da opravi periodične zdravstvene preglede. Prav tako določa odgovornost delodajalca, da z namenom, da zagotovi varnost in zdravje pri delu vsem zaposlenim, v primeru ogroženosti denimo zaradi vpliva prepovedanih substanc ali alkohola ukrepa, je poudarila.

Poslanke in poslanci iz koalicije predlog vidijo kot nepotreben. »Gre za populistična nakladanja,« je bila neposredna Lena Grgurevič iz Svobode. Če bi si tematiko v SDS res želeli urediti, bi to po njenih besedah storili, ko so bili na vladi. Spomnila pa je tudi, da so člani podmladka SDS na zabavi pred leti jemali kokain, o čemer so v javnosti zaokrožili celo posnetki. Kokain je po njenih besedah hujša droga od konoplje, na katero se bo nanašal posvetovalni referendum, ki so ga predlagali v Svobodi.

Vendar so v SDS vztrajali pri svojem predlogu. Zvonko Černač je še pred glasovanjem izrazil prepričanje, da bo njihov predlog zavrnjen, ker so ga predlagali opozicijski poslanci. Po drugi strani so bili po njegovih navedbah referendumski predlogi, ki so prišli iz koalicije, potrjeni, ker ima koalicija pač večino.

DZ je namreč prejšnji teden sprejel predloge za razpis treh posvetovalnih referendumov, in sicer o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki so ga predlagale vse tri koalicijske poslanske skupine, torej Svoboda, SD in Levica, in o uvedbi preferenčnega glasu na volitvah v DZ in o pridelavi, predelavi in uporabi konoplje, ki so ju predlagali v Svobodi.