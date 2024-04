Mestni svetniki so na današnji seji med drugim odločali o podelitvi najvišjih priznanj v Mestni občini Ljubljana. Čeprav je bila opozicija kritična do predlogov komisije za priznanja, je večina v mestnem svetu brez težav izglasovala podelitev nazivov častni meščan oziroma meščanka svetnikoma z Liste Zorana Jankovića (LZJ) Julijani Žibert ter nekdanjemu podžupanu Janezu Koželju. Trinajst od 45 svetnikov je glasovalo proti. Da si Julijana Žibert zasluži ta naziv, je podprlo 25 svetnikov, za Koželja pa jih je glasovalo 26. Naziva častni meščan oziroma meščanka ter nagrade in plakete glavnega mesta bo Mestna občina Ljubljana podelila na slavnostni seji 9. maja na ljubljanskem gradu.

Primc zahteval umik točke z dnevnega reda

Da predlagana kandidata za častna meščana ne bosta dobila soglasne podpore, je bilo jasno še pred začetkom seje, saj je svetnik Aleš Primc (Glas za otroke in družine) zahteval, da se odločanje o Žibertovi in Koželju umakne z dnevnega reda. Primc je predlog označil za neprimeren, »saj močno znižuje dosedanje standarde podeljevanja nazivov častna meščanka oziroma meščan. Ta najvišji častni naziv Ljubljane s tema dvema predlogoma postaja plačilo za zvesto služenje Listi Zorana Jankovića. To je nesprejemljiva politizacija in degradacija naziva častni meščan oziroma meščanka.« Po mnenju Mojce Sojar (NSi) za častnega meščana ne bi smele biti imenovane osebe, ki so »neposredno vpete v delovanje mestnega sveta, javnih podjetij pod okriljem občine ali mestne uprave«. Sojarjeva je omenila še, da za častnega meščana že dolgo ni bil izbran nihče, ki bi ga predlagala opozicija.

Urška Honzak je opozorila, da v svetniškem klubu Levica nimajo nič proti Koželju ali Žibertovi. Poudarila je, da z Žibertovo, ki je predsednica mestnega odbora Zveze združenj borcev za vrednote NOB Ljubljana, v Levici zelo dobro sodelujejo. »Zdi pa se nam izrazito nehigienično in neprimerno, da se naziva častni meščan oziroma meščanka podeljuje aktualnim mestnim svetnikom in svetnicam. Če so tako zaslužni za svoje delovanje v mestnem svetu, se lahko tudi počaka do trenutka, ko ne bodo več v mestnem svetu, in se jih takrat nagradi,« je predlagala Honzakova.

Ne glede na to, da si Janez Koželj in Julijana Žibert s svojimi dosedanjimi dosežki morebiti res zaslužita ta prestižen naziv, »ta predlog vidim kot vrhunec politične arogance. Napuh svetnikov iz vladajoče mestne koalicije je resnično brezmejen,« je bila kritična Jasminka Dedić (Vesna zelena stranka). Pripomnila je, ali bodo morda svetniki še v tem mandatu na mize dobili tudi predlog, da katerega od ljubljanskih trgov preimenujejo v Trg Zorana Jankovića.

Županova lista v bran svojima svetnikoma

»Če sem dobro razumel, je edini problem, da sta kandidata med drugim člana mestnega sveta z Liste Zorana Jankovića,« je opozicijske pripombe komentiral župan Zoran Janković. Poudaril je, da je Koželj »sreča tega mesta« in da je njegovo ime zapisano na vsakem od 2400 projektov, ki so bili izvedeni v Ljubljani od leta 2007 naprej. »Brez njega Ljubljana ne bi dobila vseh teh nagrad, ki smo jih dobili,« je prepričan Janković. Po mnenju mestnega svetnika LZJ Daniela Avdagiča je Koželj s strokovnostjo, delom in povezovalnostjo udejanjil novo vizijo Ljubljane. Izpostavil je inovativne rešitve, ki jih je v mestu uvedel nekdanji podžupan, kot je na primer skupni prometni prostor na osrednjem delu Slovenske ceste.

Jelka Žekar (LZJ) je izpostavila, da je pri ocenjevanju kandidatov za mestne nagrade in priznanja nikoli ni zanimala politična opredelitev kandidata, niti kdo je posameznega kandidata predlagal. »Ocenjevala sem človeka s stališča, ali je s svojim delom koristil Ljubljani, bodisi posredno bodisi neposredno,«« je dodala Žekar. »Če ste natančno prebrali obrazložitev komisije, si lahko ustvarite sliko o tem, da je Julka (Julijana Žibert, op. a.) bila in je še vedno aktivna na različnih področjih, na katerih je delala v dobro Ljubljane. Da je veteranka vojne za Slovenijo, je komaj eden od svetnikov mimogrede omenil,« je izpostavila Žekarjeva. Julijano Žibert je opisala kot skromno, delavno in vsem nalogam predano gospo. Avdagič pa je pohvalil njeno nesebičnost in skrb za vse spomenike in obeležja v mestu, izpostavil pa tudi njeno vlogo pri nastanku Poti spominov in tovarištva.

Mestna svetnica LZJ in predsednica komisije za priznanja Nada Verbič je poudarila, da komisija pri izbiri kandidatov za častnega meščana ne ocenjuje politične opredeljenosti kandidatov, temveč kaj so storili za dobrobit Ljubljane. Po njenih besedah je komisija ocenila, da sta tako Žibertova kot Koželj s svojim delom resničen vzor in da sta storila marsikaj dobrega. Avdagič je kolege svetnike spomnil, da je mestni svet leta 2022 ta častni naziv podelil Juriju Součku. Čeprav je Souček leta 2018 javno podprl kandidata za župana iz vrst SDS Anžeta Logarja, je Avdagič podprl predlog, da občina Součka nagradi z nazivom častni meščan zaradi njegovega življenjskega dela. Maruša Babnik (SDS) je svetnikom LZJ ob zaključku razprave očitala, da se oglasijo zgolj ob točkah, ki poveličujejo njihove strankarske kolege. »Ostale točke ste mirno tiho in gre seja dalje,« je še dodala Babnikova.

Glasovali tudi o prejemnikih nagrad in plaket Mestni svet je potrdil predlog sklepa, da nagrade glavnega mesta za leto 2024 prejmejo glasbenik Robert Pešut - Magnifico, Waldorfska šola Ljubljana, Zavod Katoliška mladina, mestni svetnik (LZJ) in nekdanji predsednik Gasilske zveze Ljubljana Anton Podobnik ter direktor javnega podjetja Žale Robert Martinčič. Soglašali so tudi s predlogom, da letošnje plakete glavnega mesta prejmejo glasbenik Rafko Irgolič, skupina inštruktoric in inštruktorjev Simulacijskega centra Zdravstvenega doma Ljubljana, Spominčica – Slovensko združenje za pomoč pri demenci, pobudnik ljubljanskega maratona Andrej Razdrih, novinar, komentator in aktivist Igor Vidmar, društvo Delavska svetovalnica ter umetnostnozgodovinski študijski krožek Spoznajmo svoje mesto in domovino.

