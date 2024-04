V stranki se je sicer omenjalo, da bo najverjetnejši nosilec liste direktor postojnske porodnišnice Aleksander Merlo, ki ga na končnem seznamu deveterice kandidatov sploh ni.

»Lista Svobode je izrazito pro-evropska, napredna, zelena, v ospredje postavlja mladost, kandidati in kandidatke so zagovorniki in zagovornice vrednot, na katerih je Evropska unija nastala,« pravijo v stranki.

Seznam kandidatov Gibanja Svoboda:

Irena Joveva, aktualna evropska poslanka,

Matej Grah, predsednik Gibanja Svoboda Mladi,

Janja Sluga, poslanka Državnega zbora,

Jure Leben, okoljevarstvenik

Tamara Vonta, poslanka

Marjan Šarec, minister

Maša Kociper, državna sekretarka

Vojko Volk, državni sekretar

Uroš Brežan, poslanec