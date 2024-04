Šest krogov pred koncem španskega nogometnega prvenstva ima Real Madrid skoraj neulovljivo prednost 11 točk pred zasledovalci na prvenstveni lestvici. 32. krog je bil začinjen z največjim nogometnim derbijem na svetu. Na stadionu Santiago Bernabeu sta se na 299. medsebojnem obračunu pomerila domači Real in gostujoči klub iz Barcelone.

Katalonci so za zanimiv zaključek prvenstva nujno potrebovali tri točke in varovanci Xavija Hernandeza v tekmo ne bi mogli vstopiti bolje. Za hladen tuš navijačev v beli športni opremi je v šesti minuti po podaji iz kota poskrbel Christiansen. Galaktiki so izenačili z najstrožje kazni. Uspešen je bil Vinicius Jr. v 18. minuti tekme. Barca je po zaslugi Fermina Lopeza še drugič na tekmi povedla v 69. minuti, tokrat pa je prednost zadržala le štiri minute. Ko so gostje na 188. ligaškem derbiju vse moči usmerili v napad, je Real izkoristil protinapad v sodnikovem podaljšku. Mož odločitve je bil mladi angleški čudežni deček nogometa Jude Bellingham.

Za igralci Reala Madrid je sanjski teden, saj so po izjemnem trpljenju med tednom v četrtfinalu lige prvakov izločili Manchester City, sedaj pa so še slavili najpomembnejšo zmago v domačem prvenstvu. S taktično predstavo se je zopet izkazal strateg Reala Carlo Ancelotti​:»Dvakrat nam je uspelo preobrniti tekmo. Presrečen sem, da nam je to uspelo, saj smo v tekmo vstopili utrujeni. Za nami je nepozaben teden in zares sem ponosen na ekipo, ki jo vodim. V slačilnici vlada izjemno vzdušje, zato nam uspeva dobivati tudi takšne tekme.«

Povsem nasprotno je stanje duha v slačilnici Barcelone. Blaugrana je doživela drugi boleč poraz v manj kot tednu dni, Katalonci pa so vzrok za svoj poraz znova iskali pri sodniku. Največji nogometni derbi je sodil Cesar Sote Grada, ki je po mnenju gostov naredil napako, ko je dosodil enajstmetrovko, še večjo pa v 27. minuti srečanja. Po novi podaji iz kota je nogo odlično pristavil mladi Lamina Yamal. Vratar Reala Andrij Lunin je žogo izbil, po mnenju vseh igralcev Barcelone po tem, ko je ta prečkala golovo črto. V španskem prvenstvu ne uporabljajo tehnologije, VAR pa ni imel primernega zornega kota, zato je obveljala odločitev, da gola ni. »Pri vsem denarju, ki se vlaga v nogomet, je sramota, da v Španiji ni te tehnologije. Ni denarja za stvari, ki so resnično pomembne,« je vrelo iz nemškega vratarja, ki brani za Barcelono, ​Marca Andreja ter Stegna. ​Glavni trener Barcelone je bil po tem, ko je brez dlake na jeziku kritiziral sodnike po tekmi lige prvakov proti PSG med tednom, malo bolj zadržan. »Sami ste videli predstavo sodnika. Ne bom rekel nič drugega, ker bom ponovno kaznovan. Strinjam se z Marcovim mišljenjem, a tokrat se bom držal le analize tekme. Bili smo boljši in zaslužili bi si tri točke,« je bil diplomatski ​Xavi​, ki pa je ponovno dal jasno vedeti, da ni bil zadovoljen s sojenjem na večnem derbiju.