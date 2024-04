Ne nasprotujejo dodatni zaščiti delavcev, a ...

Pogosto zanemarjeno področje varnosti in zdravja pri delu bi ob vse bolj zaostrenih razmerah na trgu dela pravzaprav moralo biti ena glavnih prioritet delodajalcev, ki razmišljajo onkraj trenutnih stroškov. Poleg ustreznega plačila so prav pogoji dela najpogosteje tisti odločujoči dejavnik, zaradi katerega nekdo ostane ali zamenja službo. In sem lahko štejemo tudi delovno okolje, kjer ima ohranjanje zdravja delavca prednost pred dobičkom lastnika.