Britanskemu premierju Rishiju Sunaku že dolgo ne prav nič ne gre od rok. Celo takrat, ko je usklajen z mnenjem solidne večine Otočanov, ki podpira vladni predlog enega najstrožjih protikadilskih zakonov na svetu, katerega začetni cilj je, po njegovi potrditvi, ustvariti prvo nekadilsko generacijo, dolgoročno pa postopoma povsem izkoreniniti kajenje. Vsaj »zakonito« kajenje. Kako? V bistvu s prepovedovanjem. Za ogrevanje bi bilo po sprejemu tega zakona nezakonito prodajati tobačne izdelke in vse vrste elektronskih cigaret vsem Otočanom, rojenim po 1. januarju 2010, torej do 15. leta. Do leta 2110 (da, čez 86 let) naj ne bi nihče več na Otoku mogel zakonito kupiti cigaret in drugih tobačnih izdelkov ter vseh vrst elektronskih cigaret, ki so postale cvetoči posel. Raziskava javnega mnenja, ki so jo opravili od 12. do 14. aprila, je pokazala, da je skoraj šest od desetih Otočanov (59 odstotkov) za postopno prepoved, ki ji izrecno nasprotuje samo petina (20 odstotkov) Otočanov. 29 odstotkov jih pravi, da ne vedo ali da jim je vseeno. Prepovedi nasprotuje največ mladih, starih od 18 do 24 let – 28 odstotkov. 43 odstotkov jih podpira postopno »prisilno« ukinjanje vsakršnega kajenja (dima) na Otoku, tudi 29 odstotkov mladih iz te starostne kategorije pa pravi, da ali ne ve ali pa jim je vseeno.

Prepovedovanje je nekonservativno

Za vladni predlog zakona je po prvem branju glasovalo 383 poslancev, proti pa 67. Nobena stranka svojim poslancem ni ukazala, kako naj glasujejo. Odločitev so prepustili njihovi vesti. Kljub prepričljivemu porazu nasprotnikov predloga zakona je presenetilo njihovo visoko število. Kar 165 konservativnih poslancev, vsi so z desnega krila stranke, se je vzdržalo glasovanja ali glasovalo proti. To, da je 57 konservativcev glasovalo proti svoji vladi, je močan nov upor Sunaku, ki bi ga desno krilo stranke na vsak način rado zamenjalo še pred prihodnjimi volitvami. Te pričakujejo jeseni, Sunak pa jih mora razpisati do najpozneje 28. januarja. Med »uporniki« so bili dve Sunakovi ministrici, ena nekdanja ministrica, več nekdanjih ministrov, pet potencialnih Sunakovih naslednikov in nekdanja premierka Liz Truss, ki ostaja poslanka ter postaja vse hrupnejša in vse bolj kritična do Sunaka, čeprav je bila na premierskem sedežu samo 45 dni in je v tem času z noro ekonomsko politiko potratila 35 milijard evrov. Proti je glasovalo tudi pet poslancev in poslank, potencialnih naslednikov Sunaka, če se bo desnici posrečilo, da ga bo vrgla iz sedla. Kritiki v lastni stranki mu pripisujejo novo prohibicijo, nedemokratičnost, nekonservativnost, češ, prepovedi so tuje konservativni stranki, spodbujali bomo črne trge in podobno. Liz Truss trdi, da hoče »zdravstvena policija, ki preganja ljudi že zaradi sladkorja, soli in mesa, odpraviti še eno svoboščino«.

Johnson o nori prepovedi cigar?

Med kritiki ni mogel manjkati nekdanji konservativni premier, zunanji minister, poslanec in londonski župan Boris Johnson. »To, da želi stranka Winstona Churchilla prepovedati cigare, je preprosto noro!« je dejal. Tudi mnenje Johnsona, ki je v študentskih letih kadil marihuano in »poskusil« kokain, ni vplivalo na izid glasovanja v parlamentu. Kajenja cigaret in uporabe drugih tobačnih izdelkov v Britaniji je postopoma vsa manj (začasno ju je bilo več samo med covidno pandemijo). Po zadnjih letnih podatkih (2022) je kadilo 12,9 odstotka starejših od 18 let, kar je okoli 6,4 milijona Otočanov. Med njimi je 3,4 odstotka več moških kot žensk, največ kadilcev pa je v starostni kategoriji 25–34 let. Število uporabnikov elektronskih cigaret medtem narašča: po lanskih podatkih jih »vleče« 9,1 odstotka odraslih, kar je 4,7 milijona. Med njimi je 2,7 milijona nekdanjih kadilcev in 1,7 milijona kadilcev, okoli 320.000 pa je nekadilcev tobačnih izdelkov. Pravih podatkov za uporabnike elektronskih cigaret med mladoletniki ni, a njihovo število narašča. Ker mislijo, da je to kul.

Podatki britanskega državnega zdravstva o posledicah kajenja cigaret niso niti malo »kul«: od polovice do tri četrt otoških kadilcev cigaret umre najmanj deset let prezgodaj, zaradi raka ter bolezni pljuč, ožilja in srca. Elektronske cigarete, o katerih državno zdravstvo pravi, da so veliko manj nevarne, a ne povsem nenevarne, priporoča samo odraslim Otočanom, ki želijo opustiti kajenje tobačnih cigaret. Opozarja pa, da ena elektronska cigareta vsebuje toliko nikotina kot dvajset tobačnih cigaret.