Bohinjski občinski svet, ki vsako leto usklajuje in sprejema nov sklep o določitvi javnih parkirnih površin in cen parkirnin ter parkirnih kartic, je januarja potrdil ukinitev začasnih travnatih parkirišč Labora in Kristal v bližini Bohinjskega jezera, vzpostavitev novega parkirišča na Nomenju ter vzpostavitev parkirnih režimov na obstoječih parkiriščih v Bohinjski Bistrici, kjer bodo uvedli modre cone.

Skrbi jih kakovost bivanja

Prebivalce Bohinjske Bistrice in okoliških vasi tovrstna prometna politika občine skrbi, zlasti ob izgradnji parkirnih hiš na območju železniške postaje in kampa Danica. Kot so zapisali v peticiji, pod katero se je poleg prvopodpisanega občinskega svetnika Marka Ogrina podpisalo več kot 400 občanov, je v Bohinjski Bistrici poseljenost velika in kraj se sooča tudi z veliko gostoto prometa. Pričakujejo, da se bo število vozil zaradi napovedanih ukrepov občine še povečalo, kar bo po njihovih besedah dodatno zmanjšalo kakovost bivanja v kraju. Menijo še, da bi občina morala takoj pristopiti k načrtovanju za gradnjo obvoznice Ribčev Laz–Stara Fužina.

»Bohinjska občina ima 24 vasi oziroma zaselkov in prepričani smo, da bi si morali 'breme' glede turizma porazdeliti vsi, predvsem pa ne na škodo Bohinjske Bistrice,« so zapisali v peticiji. Strinjajo se, da je okolje treba varovati, vendar gre v tem primeru po njihovem mnenju za pretirane omejitve. »V prihodnjih obdobjih bo območje Bohinjskega jezera dostopno le elitam, nam navadnim državljanom pa bo postalo nedosegljivo. To še posebej velja za tisti del prebivalstva, ki ima majhne otroke, ali pa za starejše in vse tiste z gibalnimi težavami, ki se stežka poslužujejo avtobusnih prevozov,« še pišejo.

Občina z drugačnim pogledom

Na Občini Bohinj odgovarjajo, da nova ureditev varuje interes občanov, saj so bila nekatera javna parkirišča, ki jih domačini uporabljajo za obisk različnih ustanov, do zdaj v turističnih sezonah zaradi celodnevnega parkiranja obiskovalcev zasedena. Po novem bo tu omogočeno kratkotrajno parkiranje, eno do dve uri, občani pa bodo s kartico lahko parkirali dlje časa.

»Z možnostjo parkiranja in prevoza do jezera bomo pokazali prijazen odnos do obiskovalcev in jim ponudili alternativo. Prometno gnečo podobno urejajo tudi v nekaterih znanih alpskih dolinah okoli nas,« pravijo na občini in dodajajo, da ima Bohinj prednost in možnost razvoja samo, če bo kar najbolj varoval naravo.

Kar se tiče parkirišč ob železniški postaji in ob Danici, so pojasnili, da se obe lokaciji že uporabljata za parkiranje, ampak nista optimalno izkoriščeni, sedaj pa ju želijo urediti. »Prometna obremenjenost Bohinjske Bistrice zaradi tega ne bo nič večja, prav nasprotno,« so zagotovili in dodali, da so bile za razbremenitev središča Bohinjske Bistrice že pred leti narejene tudi strokovne podlage za umestitev obvoznic.