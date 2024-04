Luka Gašparič, ki mu v Mariboru sodijo zaradi poskusa umora Maje J., je v priporu že več kot devetnajst mesecev. Ves ta čas je na očitke iz obtožnice odgovarjal z molkom, včeraj pa se je odločil spregovoriti. Njegov zagovor s prilogami vred zajema več kot sto strani, pred javnostjo pa jih je prebral manj kot dvajset, saj je veliki sodni senat pod predsedovanjem Danile Dobčnik Šošterič presodil, da je vsebina obtoženčevega zagovora v večjem delu »takšne narave, da je treba iz razloga varovanja osebnega življenja oškodovanke javnost izključiti iz obravnave«.

Zakaj je prišel oborožen, ni pojasnil

Gašparič je Majo J. brutalno napadel v noči na 4. september 2022, ko jo je v Mestni park v Mariboru zvabil pod pretvezo, da je pri akvariju zanjo pustil pisma. Mlada študentka se je odpravila v park, obtoženi pa jo je tam pričakal oborožen. Z nožem jo je dvajsetkrat zabodel v glavo, s kuhinjsko sekiro ji je odsekal palec leve roke. Sreča v nesreči je bila, da sta njene krike bolečine slišala punca in fant, ki sta bila na poti proti domu. Pohitela sta pomagat, fant se je večkrat zadrl »halo, halo« – in s tem Gašpariča pregnal iz parka.

Včeraj, več kot devetnajst mesecev kasneje, ko je sodišče zaslišalo že vse priče in ko sodni izvedenec psihiatrične stroke Peter Pregelj ni potrdil teze obrambe, da je bil Gašparič tisto noč neprišteven, se je obtoženi spomnil nečesa novega. Senatu je prebral, da je tisto noč v parku srečal moškega po imenu Marko, se zaklepetal z njim, nakar ga je ta moški začel otipavati, njemu pa je na poti do akvarija padel mrak na oči. »Draga Maja, oprosti mi za vse, kar naj bi ti storil. To se nikoli ne bi smelo zgoditi. Sprejel bom kazen za očitana dejanja, želim ti vse dobro. Res, oprosti mi, Maja,« je Gašparič sklenil zagovor. Zakaj je prišel v park oborožen, Gašparič včeraj ni pojasnil, niti ga o tem ni nihče vprašal, saj je vnaprej napovedal, da na vprašanja ne bo odgovarjal.

»Brez prsta ni tako težko živeti«

V zagovoru se je dotaknil tudi izjav Maje J., ki ga je med pričanjem (za zaprtimi vrati) obremenila. »Majine izjave, da se me je bala, so neresnične,« je z lista papirja prebral Gašparič in senat opomnil na fotografije v prilogah, ki dokazujejo, da sta se še pet dni pred dogodkom družila in bila skupaj v avtu. Zavrnil je tudi očitke, da jo je zalezoval. »Zakaj naj bi jaz vedel, kje se nahaja. Vedel sem to, kar mi je sporočila ona. Hotela je pozornost. Ko je ni dobila, me je blokirala,« je razlagal Gašparič. Poročali smo že, da je oškodovanka nedavno presenetila s pismom, ki ga je naslovila na sodišče in v njem napisala, da je na sojenju lagala in obtoženega po nepotrebnem obremenjevala. Včeraj pa je Gašparič dal sodnemu senatu vedeti, da to pismo ni edino, ki ga je njemu v prid napisala Maja J. Razkril je namreč, da je po 4. septembru 2022, odkar je v priporu, od Maje J. prejel več sporočil, v katerih mu je napisala, da je v njegovih objemih našla dom. »Samotno je brez tebe. Ko sem se prebudila v bolnišnici, si bil moja prva misel ... Če ne bova nikdar več govorila, vedi, da me preganja tvoj spomin in da si najbolj čudovita oseba, ki sem jih spoznala ... Sedaj se učim živeti brez tebe ... Brez prsta ni tako težko živeti kot z mislijo, da me sovražiš,« je Gašparič citiral pisanje Maje J. Njegov zagovornik, odvetnik Žiga Podobnik, pa je senatu predlagal, da sodišče celoten zagovor posreduje izvedencu psihiatru Preglju in mu naloži, da dopolni svoje mnenje, čemur je sodišče tudi ugodilo.