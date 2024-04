Američani svoja podjetja podpiramo tako, kot to počnejo tudi druge vlade. Torej skušamo jasno pokazati, kaj so prednosti, ki jih naša podjetja ponujajo. Westinghouse je na tem področju priznana blagovna znamka, stara več kot sto let. Zagotavljamo tudi finančno pomoč in drugo podporo, ki je običajna v tovrstnih komercialnih angažmajih. Pri tem je še posebej pomembna energetska varnost znotraj zavezništva, saj je to način, na katerega ohranjamo politično neodvisnost. Torej bo investiranje v zadostno proizvodnjo elektrike in v energente, ki ne onesnažujejo okolja ali ogrožajo podnebja, za Slovenijo pomenilo svobodno odločanje o vprašanjih, ki so pomembna za ljudi. In pri tem se pokaže pomen dolgoročnega partnerstva z ameriškimi podjetji.

Res je izjemno, da se danes podjetja iz ZDA potegujejo za te projekte. Dolga leta nismo bili zraven, kar je omogočilo ruskim in kitajskim podjetjem, da so delala pri velikih projektih po svetu. To pa je ustvarilo za več generacij skrbi glede korupcije in okolja. Zdaj so spet prisotna tudi zahodna podjetja, ki ponujajo tovrstno tehnologijo, in menim, da je treba razpravo glede tega videti v tej luči. x Večer