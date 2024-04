Ob svetovnem dnevu Zemlje so nevladne organizacije in javne institucije pripravile številne aktivnosti, na katerih so opozorile na različne vidike varovanja našega planeta. Inštitut za zdravje in okolje je tudi letos opozoril na dan ekološkega dolga za Slovenijo, ko smo v državi že porabili vse vire in ekosistemske storitve, ki jih lahko Zemlja obnovi v enem letu, ta bo letos nastopil 25. aprila.

Pri tem so izpostavili, da po podatkih organizacije Global Footprint Network ekološki odtis Slovenca znaša 5,37 globalnega hektarja, Zemlja pa razpolaga le z 12,2 milijarde hektarjev produktivnih površin, kot so travniki, pašniki, obdelovalne površine in ribolovna območja. Če bi torej vsi na svetu živeli kot Slovenci, bi potrebovali 3,4 planeta v velikosti Zemlje, da bi zadovoljili svoje potrebe po naravnih virih.