Trojico, imenovano Herwig F., Ina F. in Thomas R., so preiskovalci aretirali v Düsseldorfu in Bad Homburgu. Prav tako so preiskali njihove domove in delovna mesta. Osumljenci naj bi za Kitajsko začeli vohuniti okoli junija 2022.

Thomas R. je osumljen, da je delal kot agent za uslužbenca kitajskega ministrstva za državno varnost in pridobival informacije o tehnologijah, ki bi se lahko uporabile v vojaške namene. Vzpostavil naj bi stik s Herwigom F. in njegovo ženo Ino F., ki vodita podjetje v Düsseldorfu, da bi pridobil dostop do tehnologij in navezal stike v nemški znanstveni in raziskovalni skupnosti.

Omenjeno podjetje je med drugim podpisalo sporazum z nemško univerzo za prenos znanja. Prva faza projekta je bila priprava študije za kitajskega pogodbenega partnerja o najsodobnejših strojnih delih, ki se uporabljajo za motorje ladij.

Pogodbeni partner je bil po navedbah tožilcev uslužbenec kitajskega ministrstva, za katerega je delal Thomas R., projekt pa so financirale kitajske državne agencije.

V času aretacij naj bi se osumljenci še naprej pogajali o nadaljnjih raziskovalnih projektih, ki bi lahko bili koristni za krepitev kitajskih pomorskih vojaških zmogljivosti. Trojica je tudi obtožena nakupa posebnega laserja v Nemčiji v imenu kitajskega ministrstva in njegovega izvoza na Kitajsko brez ustreznega dovoljenja.