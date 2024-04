Poškodovana je bila tudi mati, ki je poskušala obvarovati otroka pred napadom. Kot piše La Repubblica, sta mater in otroka psa napadla pred hišo in ji malčka dobesedno iztrgala iz rok.

Psa naj bi, kot so dogodek rekonstruirali karabinjerji, pobegnila z dvorišča in pritekla na vrt sosednje hiše.

Na pomoč so prihiteli reševalci in policisti, a je bilo za malčka žal prepozno.

»Danes zjutraj okoli 8. ure sta psa napadla otroka, ki ga je mamica držala v naročju, vsaj tako mi pravijo. Dobesedno sta ji ga iztrgala iz naročja in pogrizla. Veterinarska služba je oba psa odvzela. To je bil krvoločen napad in čeprav je otrokov stric prav tako skušal pomagati, mu ni uspelo,« je povedal župan mesta Eboli Mario Conte.

»Vse se je zgodilo nenadoma, v nekaj trenutkih in nihče ne more dojeti, kako se je to lahko zgodilo, saj sta bila psa tam domača. To je tragedija, ki je šokirala celotno skupnost. Lastniki teh nevarnih psov bi morali biti še posebej previdni. Izgubili smo majhnega otroka, kar je prizadelo vse,« je še povedal župan.