Nina Kovačević v ginekološki ambulanti Diagnostičnega centra Bled opravlja ginekološke preglede, ukvarja pa se tudi z zdravljenjem suhe nožnice.

Ginekološki pregledi pred 30 leti niso bili ravno vsakdanja tema, ženskam je bilo o tem neprijetno govoriti. Se vam zdi, da imajo ženske dandanes bolj sproščen odnos do tega, tako zelo pomembnega zdravniškega pregleda?

Vedno manj gre za tabu temo. Ginekologija in ginekološke težave so intimno področje, o katerem se ženska ne pogovarja z vsakim. Se pa v zadnjih letih vedno več o tem piše in govori, tako v medijih kot na socialnih omrežjih, zato so ženske bolj odprte do te tematike. Seveda pa je to tudi pogojeno s starostno skupino; mlajše kot so načeloma ženske, bolj so odprte. Starejše pa še vedno lahko spravimo v zadrego s takimi vprašanji in temami.

Starejše gospe še vedno prepogosto odlašajo z naročanjem na pregled in šele takrat, ko pride do resnih težav, kot so krvavitve, uhajanje urina, ranice na spolovilu, pokličejo v ambulanto. Ali se motim?

Res je. Mlajše kot so ženske, bolj so osveščene o pomenu preventivnih pregledov. Starejše kot so ženske, česar seveda ne smemo posploševati, redkeje hodijo na preventivne preglede. Po navadi je pri njih razlog obiska ginekologa neka težava. Najpogosteje so to krvavitve, izcedki iz nožnice in bolečine v spodnjem delu trebuha.

Kaj pa suha nožnica? Tema, ki ni ravno primerna za debato ob kavici, pa vendar strašno neprijetna reč. Še vedno mislimo, da je s to težavo treba potrpeti?

Absolutno to ni težava, zaradi katere bi bilo vredno ali smiselno potrpeti. Poleg suhe nožnice so lahko prisotne tudi ostale težave in neprijetnosti, povezane z menopavzo. Vedeti moramo, da je menopavza stanje, ko jajčniki ne delujejo več in ne izločajo več hormonov. Ženska tako lahko opaža znake in simptome, kot so oblivi, nočno potenje, motnje razpoloženja in koncentracije, uvelo in upadlo kožo, med drugim pa je ena od težav lahko tudi suha nožnica.

Deloma ste že odgovorili na naslednje vprašanje. Kako pravzaprav pride do omenjenega problema, kaj je vzrok oziroma katere ženske se s tem povečini srečujejo?

Ko jajčniki prenehajo delovati, prenehajo izločati ženske spolne hormone. Pri tem pride do upada estrogena. To je značilno za obdobje menopavze. Nižje ravni hormona estrogena so lahko tudi v obdobju po porodu, med dojenjem. Kajenje, moramo poudariti, lahko povzroča težave, povezane s suho nožnico. Nato imamo še onkološko zdravljenje, kemoterapijo, obsevanje male medenice ali kirurško odstranitev obeh jajčnikov, to vse lahko privede do upada estrogena in težav, povezanih s suho nožnico.

Lahko nezdravljena suha nožnica pripelje v še večje težave; kakšne?

Seveda. Pri suhi nožnici ni nujno, da se težave izboljšajo same od sebe, temveč se lahko slabšajo. To vodi v slabšo kvaliteto življenja. Spolni odnosi so neprijetni in boleči, ženske se jim posledično izogibajo in to ima med drugim tudi negativen vpliv na partnerski odnos.

Prej ste že omenili, da je lahko suha nožnica povezana tudi z menopavzo, starostnim obdobjem, ki nekatere prizadene bolj, druge manj, vse pa se slej ko prej z njim soočimo?

Menopavza nastopi pri vsaki ženski in pri vsaki ženski v določeni fazi življenja jajčniki prenehajo s svojim delovanjem in izločanjem hormonov. Povprečna starost, ko nastopi menopavza pri ženskah v Sloveniji je 51 let. Seveda pa obstajajo dejavniki, kot je onkološko zdravljenje in določena zdravila, ki lahko povzročijo, da jajčniki prenehajo izločati hormone pred nastopom naravne menopavze ter stanje pomanjkanja hormona estrogena tako nastopi že prej. Tako suha nožnica ni povezana le z menopavzo.

Povsem konkretno – kaj lahko naredimo v izogib temu me same?

Določene stvari lahko reši ginekolog, določene stvari ženske lahko rešijo same. Govorili sva, da težave nastanejo, ker ni spolnega hormona estrogena, torej je najučinkovitejša terapija, da nadomeščamo hormone. Vendar pa žal to pri vseh ženskah ni mogoče, kajti določenim (npr., če imajo ali so prebolele hormonsko odvisnega raka dojke ali če imajo migreno z avro, so imele v preteklosti globoko vensko trombozo) lahko s hormonsko nadomestno terapijo tudi škodujemo.

Pri lajšanju težav, povezanih s suho nožnico, si lahko pomagamo tudi brez hormonov. Ženske imajo na voljo lubrikante in vlažilce nožnice. Lubrikanti delujejo krajši čas in jih ženska uporablja večkrat dnevno, vlažilci delujejo dlje časa in se jih uporablja nekajkrat tedensko. Pomembni so tudi redni spolni odnosi. To, da se ženska izogiba spolnim odnosom, ne prinese nič dobrega. Pomembna je predigra, ob tem je nožnica dobro prekrvavljena in to doprinese tudi k večji vlažnosti nožnice. Omeniti velja tudi vaje in tehnike za sproščanje mišic medeničnega dna. Joga, akupunktura, pilates, vaje in tehnike, kjer se ženska nauči kontrolirati in sprostiti svoje telo in svoje mišice.

Kako pa nam lahko pomagate v ambulanti na Bledu?

S trombociti bogata plazma – PRP (angl. platelet rich plasma) pa je še ena izmed možnosti zdravljenja težav, povezanih s suho nožnico. PRP predstavlja najbolj naravno, varno in učinkovito metodo za izboljšanje strukture ter obnovo, rast in pomlajevanje tkiva. Trombociti so krvne celice, ki izločajo rastne faktorje in s tem spodbujajo rast matičnih celic. Zaradi tega imajo sposobnost obnavljanja in celjenja, saj se iz njih izloči preko 30 zdravilnih snovi in rastnih faktorjev. V Diagnostičnem centru Bled pacientkam nudimo zdravljenje s plazmo, bogato s trombociti (angl. Platelet-Rich-Plasma), tj. lastno krvno plazmo, obogateno s trombociti, ki predstavlja najbolj naravno, varno in učinkovito metodo za izboljšanje strukture ter obnovo, rast in pomlajevanje tkiva nožnice. Z lokalnim anestetikom omrtvičimo področje zunanjega spolovila. Iz roke pacientkam odvzamemo 10–15 ml kri. Iz krvi s centrifugiranjem dobimo pripravek koncentrirane trombocitne plazme. Z izjemno tanko iglo plazmo natančno injiciramo na različna mesta v področje zunanjega spolovila, nožnice in/ali ščegetavčka. Trombociti izločajo rastne faktorje, ki so odgovorni za nastanek novega, zdravega, funkcionalnega tkiva. Pri tem spodbudimo mukusne celice, da pričnejo izločati sluz, ki kot film obda nožnico. S tem nožnica ponovno postane vlažna in elastična.

Rezultati so menda zelo spodbudni. Kakšen je odziv vaših pacientk?

Ženske so izjemno zadovoljne. Treba je pa poudariti, da rezultati niso vidni takoj. Telesu je potrebno dati tri do štiri mesece časa, da se celice in tkiva obnovijo in se vidi ter občuti izboljšanje.

doc. dr. Nina Kovačević, dr. med., spec. ginekologije in porodništva Doc. dr. Nina Kovačević je bila rojena v Ljubljani leta 1985. S pohvalo je diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 2010. Nadaljevala je specializacijo s področja ginekologije in porodništva ter istočasno vpisala doktorski študij. Leta 2013 je uspešno zagovorila doktorsko nalogo z naslovom Vloga regulatornih limfocitov T pri endometriozi. Kmalu za tem je postala asistentka in kasneje docentka na Katedri za ginekologijo in porodništvo Medicinske fakultete v Ljubljani, ter je predavateljica na Zdravstveni fakulteti. Svoje znanje redno izpopolnjuje in nadgrajuje ter deli z drugo stroko na simpozijih in kongresih. Njena bibliografija pa obsega več kot 70 del v domači in tuji literaturi. V času šolanja se je udeležila številnih domačih in mednarodnih kongresov, na katerih je bila tudi predavateljica.