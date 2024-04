Pojasnimo še enkrat pojem klimakterij, ki še vedno ni povsem usvojen in znan. Obdobje klimakterija, ki traja pet do deset let okoli menopavze, delimo na predmenopavzo, ki je dejansko obdobje od urejene menstruacije do mene; obmenopavzo, ki obsega več let na obeh straneh zadnje menstruacije, menstruacije postanejo neredne in lahko se začnejo navali vročine; menopavzo, ki je zadnja menstruacija in pomenopavzo, ki traja od zadnje menstruacije do konca življenja. V povprečju ženske menstruacijo izgubijo pri 52 letih, govorimo pa tudi o prezgodnji menopavzi, ki nastopi pred 40. letom, o zgodnji, če nastopi pred 45. letom in o iatrogeni menopavzi, ki pa je povzročena z ginekološkimi posegi (odstranitev jajčnikov).

Pri naravnem poteku v klimakteričnem obdobju prihaja do postopnega usihanja delovanja jajčnikov, kar lahko traja tudi nekaj let. Pri tem se v jajčnikih tvori vedno manj ženskih (estrogenov in progesterona) in moških (testosterona) spolnih hormonov. Ker je to naravni proces, se organizem na spremenjeno stanje odzove tako, da druga tkiva in organi prevzamejo vlogo izločanja teh hormonov. Pri tem so pomembni predvsem nadledvična žleza, maščobno tkivo in mišice. Kako dobro to izločanje deluje, pa je odvisno od telesne in duševne pripravljenosti ženske, njenih odzivov na stres, od genetske zasnove, prehrane in psiholoških dejavnikov.

Farmacevt svetuje

Farmacevt Sebastijan Mršek v imenu Mariborskih lekarn na spletni strani bralkam navaja nekaj uporabnih nasvetov, kaj lahko naredite ali naredimo same. Pravi takole: če kadite opustite kajenje, kajti kajenje zmanjšuje delovanje žlez, ki izločajo spolne hormone in pospešuje razgradnjo spolnih hormonov. Privoščite si dovolj počitka; nočni počitek naj traja vsaj sedem do osem ur. Delovanje nadledvične žleze se najbolj obnavlja po polnoči, zato je priporočljivo leči k počitku do desete ure zvečer. Marsikatera nespečnica se verjetno najde že v tej točki.

Redni zdravi obroki

Svetuje tudi omejitev uživanja prečiščenih ogljikovih hidratov, torej sladkorja, bele moke, pa alkohola in kofeina (do dve skodelici kave na dan – kofein izplavlja kalcij iz kosti). Tudi sicer naj bo uravnotežena prehrana s polnovrednimi živili, zelenjavo in sadjem. Rednost obrokov je nujna – zajtrk in zgodnje kosilo ter vsaj dva lahka vmesna obroka. Post v stanju izčrpanosti ni priporočljiv; uživanje živil, ki vsebujejo rastlinske estrogene (fitoestrogene): soja in sojini izdelki, lan, oreščki, ovseni kosmiči, pšenica, jabolka. Dovolj naj bo tudi vitaminov in mineralov: predvsem antioksidanti (selen, vitamin C, vitamin E), vitamin A, vitamini skupine B, kalcij, magnezij, cink – z ustrezno prehrano ali vitaminskimi dodatki.

Svoje počutje v času klimakterija lahko izboljšamo tudi z uporabo naravnih zdravil. Nekateri vam za samozdravljenje težav v klimakteriju svetujemo uporabo izvlečkov iz zdravilnih rastlin: grozdnate svetilke (Cimicifuga racemoza) ali soje. Pri hudih znakih klimakterija obiščite zdravnika, ki vam bo predpisal ustrezno hormonsko zdravljenje. Z zdravnikom se posvetujte tudi, če začnete po menopavzi krvaveti.