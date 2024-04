Če ponovimo, prebavni trakt je vse od ust do danke, zajema pa še jetra, žolčni sistem in trebušno slinavko. Zato je to zelo kompleksen sistem. Poleg osnovnih funkcij, ki jih opravlja, torej razgradnja hrane do hranil, pozabljamo ali se niti ne zavedamo, da je 70 odstotkov našega imunskega sistema pravzaprav lociranega v prebavnem traktu, zato je za zagotavljanje normalnega delovanja telesa redno uživanje zdrave prehrane zelo pomembno. In ko pride do težav s prebavo, jih je treba nemudoma reševati.

Velik pomen prebavil

Napihovanje, vetrovi, zaprtje, driska in zgaga nekateri izmed najpogostejših simptomov težav s prebavili. Nekaj tega lahko rešujemo sami s pravo hrano, čaji, gibanjem, življenjem z manj stresa, prehranskimi dodatki. Poznamo pa tudi strukturna obolenja prebavil, pri katerih so prebavila »poškodovana« (poškodbe sluznice, zožitve, rak ...), ter funkcionalna, pri katerih so prebavila sicer zdrava, vendar je motena regulacija v osi črevesje–možgani (funkcionalna dispepsija, sindrom razdražljivega črevesja ...). Predvsem pri slednjih je pogosto zelo izražen vpliv na cikel spanja in lahko povzroča kronično nespečnost in kronično utrujenost. V prebavilih se namreč proizvaja hormon serotonin, ki regulira cikel spanja in budnosti.

Pomen prebavne verige

Prebavni sistem je torej skupek organov, ki so zadolženi za prebavo zaužite hrane. To pomeni, da morajo hranljive snovi čim bolj učinkovito in v čim večji meri »vsrkati v organizem«, škodljive odpadne snovi pa čim prej odstraniti iz njega. Vsak organ ima v tem procesu izjemno pomembno nalogo in vsi morajo dobro delovati, da lahko prebava poteka redno. Že če en člen prebavne verige ne deluje pravilno, lahko hitro nastopijo težave s počasno in neredno prebavo, ki vodi v slabo počutje ali v strukturne težave prebavil.