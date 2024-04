A izhod iz tega stanja je lahko enostaven: sprehod v naravo, za začetek brez merjenja časa in daljave. Korak za korakom, kilometer za kilometrom ... In ta vrsta gibanja, po meri vsakega posameznika, lahko vodi le v izboljšanje zdravja telesa in duha.

Redna hoja v naravi, ki lahko sčasoma vodi v pohodništvo, je ena izmed najbolj enostavnih in finančno tudi najcenejših oblik rekreacije, ki dokazano pozitivno vpliva tako na psihično kot fizično počutje. Ker je telo pri hoji v nenehnem gibanju, to pomeni odlično kardio aktivnost, izboljšuje presnovo in znižuje raven stresnega hormona, hkrati pa krepi tudi imunski sistem. S tako obliko gibanja se posameznik lahko enostavno izogne številnim zdravstvenim težavam, kot so bolezni srca in ožilja, povišan krvni tlak, rakava obolenja in sladkorna bolezen.

Hoji v prid govorijo tudi številne študije. Leta 2015 so na primer na Univerzi Stanford znanstveniki na podlagi raziskave ugotovili, da lahko že manjša količina preživljanja prostega časa v naravi, stran od urbanega vrveža, pomaga umiriti del možganov, ki je povezan z duševnimi boleznimi, tudi depresijo. Prav tako ima redno gibanje na svežem zraku velik vpliv na spomin. Raziskava na Univerzi v Britanski Kolumbiji pa je potrdila učinke na telo po hitri hoji, to so: večja ustvarjalnost, višja sposobnost učenja in pomnjenja.

Tudi zaradi vseh dokazanih pozitivnih učinkov gibanja v naravi trend dnevnih sprehodov ali pohodništvo ob koncu tedna ali med počitnicami, zadnja leta, sploh v pokoronskem obdobju, strmo narašča. Ljudje zdaj, ko se zavedajo, da nič ni samoumevno, ne zdravje ne svoboda gibanja, še toliko bolj hrepenijo po pristnem stiku z naravo in ga tudi vse bolj cenijo. In Slovenija ponuja več kot enajst tisoč kilometrov označenih in urejenih pohodnih poti po nižinah, v sredogorju in visokogorju in več kot dva tisoč kilometrov tematskih poti.

Številne daljinske poti povezujejo različne pohodniške cilje in tipe naravnega okolja: slovenska planinska pot, Alpe–Jadran, Via Alpina, E6, E7, Via Dinarica, in še. Zadnjih dvajset let pa je med različnimi generacijami ljubiteljev narave po svetu priljubljen že kar ikonični pohod Fjällräven Classic. Začel se je leta 2005 na severu Švedske, danes poteka v sedmih državah na štirih celinah. Udeleženci pohodov Fjällräven Classic sami nosijo svojo opremo, postavljajo šotore, kuhajo hrano in hodijo s hitrostjo, ki jim omogoča doživeti naravo bolj pristno. Sama pot ni prezahtevna, pohodniki so razdeljeni po skupinah, hoja v skupini pa je vedno nekaj posebnega, saj se je treba prilagajati počasnejšim, hitrejšim, ožuljenim …, na koncu poti pa so vsi bogatejši za nova prijateljstva in izkušnje.

Prijave na letošnje dogodke Fjällräven Classic so sicer že pošle, lahko pa poiščete svoje mesto na enem izmed prihodnjih pohodov. Že danes pa si oglejte pohodniške poti v vaši okolici, izgovore pa pustite za prvim ovinkom. To delate zase, za svoje zdravje.