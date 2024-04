Sladkorna bolezen je presnovna bolezen, za katero je značilno nihanje sladkorja v krvi ali glikemija, ki sčasoma, če ni ustrezno nadzorovana, okvari tudi druge organe in organske sisteme. Je zelo pogosta, saj jo ima po zadnjih podatkih mednarodne zveze za diabetes (IDF) že 10 odstotkov svetovnega prebivalstva v starosti med 20. in 79. letom. Prav zato kot taka, predvsem pa njeni zapleti, predstavlja veliko ekonomsko breme za posameznike, zdravstvene sisteme in družbe. In kot kažejo podatki, bo breme še večje, če ne bomo spremenili načina obravnave.

Napovedovanje prihodnosti

»Večjih presenečenj ni bilo, ker smo določene rezultate oziroma stroške spremljali že pred raziskavo. Pričakovala sem, da bodo kasni zapleti zajemali večji odstotek od 53, sem pa vesela, da ne.« Podrobnosti o članku je podala tudi prof. dr. Došenović Bonča in pojasnila, da so poleg neposrednih izdatkov dodali še starostno spolne profile izdatkov. Povprečna letna stopnja rasti neposrednih izdatkov za sladkorno bolezen in njene zaplete je v opazovanem obdobju znašala 12,5 odstotka. »Izdatke smo razdelili po spolu in starosti, da smo jih lahko uporabili za napovedovanje prihodnosti. Če gledamo demografske spremembe in upoštevamo projekcije, te kažejo, da bo 7,5 odstotka prirasta stroškov v Sloveniji prispevala sladkorna bolezen, če ne spremenimo načina obravnave in njenega preprečevanja,« je jasna Došenović Bonča.

Zapleti povečujejo izdatke

Povprečni letni izdatek na osebo s sladkorno boleznijo, ki nima zapletov, znaša 520 evrov, za osebo, ki ima zaplet, nekajkrat več. V opazovanem obdobju je bilo denimo izračunano, da za zaplet sladkorne bolezni na ledvicah porabimo letno 4.385 evrov povprečno na bolnika. Zapletov pa je še več. Dr. Karmen Janša je pojasnila, da so raziskovalci skupni neposredni izdatek izračunali tako, da so poleg neposrednih izdatkov za obravnavo same sladkorne bolezni prišteli še izdatke za obravnavo po skupinah znanih zapletov sladkorne bolezni: zapleti na srcu, ledvicah, očeh, nogah, živcih ter tudi akutne zaplete sladkorne bolezni (kjer so pogoste hospitalizacije zaradi posebnih akutnih stanj, kot je hipoglikemija). V razrezu po izdatkih je tako jasno vidno, da je več kot polovica neposrednih izdatkov za sladkorno bolezen povezanih z zapleti. Na drage zaplete kaže tudi podatek o izdatkih za hospitalizacije, ki znašajo kar 33 odstotkov vseh neposrednih stroškov za sladkorno bolezen.