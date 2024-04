»Čeprav akt, ki opredeljuje obračun omrežnine, velja poldrugo leto, je lahko gospodarstvo izračune, kaj bo pomenil novi sistem, ki naj bi začel veljati 1. julija letos, pripravilo šele od januarja letos. Tudi podjetja, ki imajo za to usposobljen kader, so imela težave pri pridobivanju podatkov,« je dejala Nahtigalova in dodala: »Lahko, da bo agencija vztrajala pri svojem, ampak po mojem mnenju bi moral minister, če je takšno izjavo dal, pač poseči z zakonom.«

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je namreč minuli teden Agenciji za energijo predlagalo, da uvedbo novega sistema obračunavanja omrežnine prestavi za dve leti. Med razlogi je navedlo opozorila dobaviteljev elektrike, da bi bilo potrebno vsaj trimesečno testiranje vseh možnih obračunov, česar pa do predvidenega datuma ne bodo mogli izvesti, ker še ni na voljo vseh podatkov. Poleg tega so predstavniki gospodarstva opozorili, da so se podjetja v zadnjih dveh letih soočala z visoko rastjo cen elektrike in da so že izkoristila možnosti optimizacije glede porabe V agenciji so se odzvali, da ne razmišljajo o novi prestavitvi uvedbe novega sistema. Ocenili so, da bi morali biti deležniki tudi z vidika informacijske podpore že dovolj dobro pripravljeni in da to ne sme ne sme biti več razlog za prestavitev.

V zbornici predlagajo, da se predvideni sistem spremeni, med drugim da bi bili namesto petih trije časovni bloki in da ne bi bilo razlike med zimsko in poletno sezono, da bi bile razlike med tarifnimi postavkami za posamezni blok višje, da se namesto sedanjih dveh napetostnih tarif uvede tri, da se odjem prilagaja na tri ali štiri ure namesto na sedem ur, da se zniža delež omrežnine za moč in poveča delež omrežnine za odjem energije ter da se omrežnina za moč obračunava glede na dejansko realizirano moč brez kaznovanja preseganja določene obračunske moči.