V prvem primeru takšni kapi rečemo ishemična možganska kap, v drugem pa znotrajmožganska krvavitev. Tisto, kar je pomembno, je, da se zavedamo, da je velikost okvare možganov pri ishemični možganski kapi odvisna od trajanja ishemije. Zato možganska kap zahteva takojšnje ukrepanje in zdravljenje. Pri bolnikih z ishemično možgansko kapjo se ne sme zamujati s prevozom na urgenco.

Prepoznavanje možganske kapi je odvisno predvsem od laične javnosti. Svojci, sodelavci in prijatelji so tisti, ki običajno prvi pridejo v stik z bolnikom. Zato je prepoznavanje znakov možganske kapi in pravilno odzivanje nanje nekaj, kar bi moralo biti del splošnega znanja vseh. V ta namen so strokovnjaki razvili pravilo FAST (face, arm, speech, time) ali v slovenskem prostoru uveljavljeno kot GROM (govor, roka, obraz, minute), ki omogoča prepoznavanje najbolj tipičnih znakov za možgansko kap. To pomeni, da vsaka nenadna sprememba govora, obrazna šibkost in šibkost okončin, predvsem pa v kombinaciji omenjenega, zahteva, da se bližnji nemudoma odzovejo in o tem obvestijo nujno medicinsko pomoč. Hitro prepoznavanje je pomembno za nadaljnje zdravljenje, ki je časovno omejeno na 4,5 ure po začetku možganske kapi.

Po začetni prepoznavi sledi hiter prevoz obolelega v najbližji urgentni center, kjer izvajajo tako imenovano trombolizo. V Sloveniji so urgentni centri povezani s telekomunikacijskim sistemom TekeKap, ki omogoča specialistom v urgentni službi po vsej Sloveniji, da komunicirajo s strokovnjakom za možgansko kap, žilnim nevrologom, v telekomunikacijskem centru, ki se nahaja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Sistem omogoča ekspertno pomoč 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Omogoča pravilne in hitre odločitve, ki so pomembne za zdravljenje MK.