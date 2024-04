Ob tej priložnosti so se v družbi znova posvetili dobrim dejanjem in donacije namenili pediatričnima klinikama Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Maribor ter otroškim oddelkom desetih slovenskih splošnih bolnišnic. Ustanovam so podarili medicinske naprave in opremo, ki bodo omogočili še boljšo diagnostiko in zdravljenje najmlajših bolnikov. Mojca Prah Klemenčič, mag. farm., direktorica Regije Slovenija iz Krke, je na okrogli mizi, ki je potekala ob tej priložnosti, dejala, da je v Sloveniji veliko izjemnih zdravstvenih delavcev, na katere se lahko popolnoma zanesemo, za dobro oskrbo bolnikov pa potrebujejo ustrezno opremo in sodobne diagnostične metode. "Ko gre za zdravje, je dobro le najboljše. Zato je v Krki vrhunska kakovost vodilo številka ena. Prisegamo na kakovostna, varna in učinkovita zdravila. Cenimo pa tudi srčnost. Zato si že 70 let skupaj z vami prizadevamo za zdravje bolnikov in še višjo kakovost zdravstvenih storitev v Sloveniji."

V pogovoru so sodelovali prof. dr. Nataša Marčun Varda, dr. med., strokovna direktorica UKC Maribor, prof. dr. Jernej Dolinšek, dr. med., predstojnik Klinike za pediatrijo UKC Maribor, doc. dr. Marko Pokorn, dr. med., strokovni direktor Pediatrične klinike UKC Ljubljana, in doc. dr. Aneta Soltirovska Šalomon, dr. med., predstojnica Kliničnega oddelka za neonatalogijo Pediatrične klinike UKC Ljubljana, ter razkrili, s katerimi izzivi se srečujejo pri zdravljenju otrok, kakšne so potrebe po medicinskih, diagnostičnih in drugih napravah ter kako se vsak dan trudijo izboljšati medicinske storitve. Svojo življenjsko izkušnjo sta delila tudi zaposlena v Krki Nina Kuhar in njen sin Gal, nekoč eden najmlajših bolnikov na Kliniki za pediatrijo UKC Maribor in Pediatrični kliniki UKC Ljubljana, danes pa zdrav in živahen fantič. Dogodek so simpatično popestrili najmlajši učenci Glasbene akademije Tartini iz Ljubljane.