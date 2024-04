Podpredsednik Evropske komisije Margaritis Schinas je v nagovoru izpostavil tudi nedavno sprejeti celostni pristop Evropske komisije k duševnemu zdravju in začetek izvajanja pobude za krepitev zmogljivosti na področju duševnega zdravja, s katero naj bi države članice podprli pri krepitvi zmogljivosti za pristop, ki spodbuja duševno zdravje v vseh politikah. »Kultura nikogar ne pusti na cedilu, saj nas potegne pokonci tudi takrat, ko ne moremo prositi za pomoč. Kultura, umetnost, izražanje, preprosto deljenje in poslušanje drug drugega so na najosnovnejši ravni sidra, ki opredeljuje naš evropski način življenja. CultureForHealth je pod vodstvom organizacije Culture Action Europe opravila pomembno delo. Tako vaš pregled znanstvene literature kot vaša politična priporočila so zelo spodbudna. (…) Zdaj je čas, da se opremo na vse te dokaze. Zdaj je čas, da nadgradimo dobre prakse, ki smo jih razvili. Zdaj je čas za sistemske spremembe. Veliko smo se naučili, zdaj pa te izkušnje uporabimo pri delu.«

Manj psihičnih težav

Na tem kongresu so poudarili, da sodelovalne umetniške dejavnosti zmanjšujejo anksioznost in depresijo, izboljšujejo razpoloženje, omogočajo samoizražanje in opolnomočenje ter povečujejo socialno vključenost, povezanost in vključenost. V skupinskem okolju so te dejavnosti še učinkovitejše pri zmanjševanju osamljenosti kot zgolj srečanja v skupini. V šestih pilotnih projektih so videli nekaj zgovornih primerov, kako umetnost in kultura spreminjata življenja. Junija lani so bili hkrati na Agori projektov predstavljeni različni evropski projekti, ki se ukvarjajo s temami oskrbe, dobrega počutja skupnosti in posameznikov, zdravja, duševnega zdravja in kulture. Na tržnici so se združili različni pogledi s področja umetnosti, dediščine, človekovih pravic, zdravja, raziskovanja, politike, aktivizma itd. ter se mešale pobude iz Grčije s podobnimi projekti, predstavljeni pa so bili tudi pilotni projekti iz projekta CultureForHealth.

Povezovanje sektorjev

Vpliv programa CultureForHealth je postal pomembno gonilo za skupno sodelovanje med kulturnim in zdravstvenim sektorjem. Program je bil osredotočen na končno predstavitev rezultatov dveletnega maratona za interdisciplinarni projekt razvoja politike od spodaj navzgor, vključno s pregledom poročila CultureForHealth, ter na predstavitev šestih pilotnih projektov, ki so pokazali ključno potrebo po sodelovanju in razumevanju med sektorji kulture ter zdravja in dobrega počutja.