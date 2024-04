Naslednjih pet let bo prenovljena Plečnikova trafika gostila podjetnike in podjetnice, ki so se usposabljali v projektu Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR). V trafiki bodo predstavljali in tudi prodajali svoje izdelke in storitve, je povedala direktorica Regijske razvojne agencije Ljubljanske urbane regije Lilijana Madjar, ki je poudarila, da je dobrih 45 odstotkov udeležencev v projektu PONI LUR po zaključku izobraževanja odprlo družbe ali pa so postali samostojni podjetniki.

Sistem v trafiki so zastavili tako, da bosta dva podjetnika ali podjetnici skupaj gostovali v trafiki, in sicer štirinajst dni. Nato bosta svojo dejavnost v trafiki predstavila dva nova podjetnika, je dejala Madjar. Prvi svoje izdelke predstavljata Iva Herman in Slađana Urošević Šimunac, ki sta bili navdušeni, da sta svoje izdelke lahko na takšen način približali javnosti. Herman pod blagovno znamko Jollie Bluebear​ ustvarja ilustracije, Urošević Šimunac pa unikatne kvačkane torbice Kročeta.

»V projektu PONI LUR, ki pomaga podpirati tiste pogumne posameznike, ki se podajajo na pot podjetništva, je sodelovalo že 78 podjetnikov. Do konca leta 2028 pa bomo na podjetniško pot pomagali še preko 100 dodatnim podjetnikom,« je dejala Madjar. Poudarila je, da s podjetniki sodelujejo tudi, ko zaključijo z usposabljanjem, saj jih podpirajo in spremljajo tudi pozneje. Ideja o tem, da bi se udeleženci v projektu PONI LUR predstavljali na neki stalni lokaciji, je bila županova, je omenila Madjar. »Septembra lani smo imeli sejem na Stritarjevi ulici. Povabili smo vse tiste, ki so se pri nas usposabljali. Županu Zoranu Jankoviću se je zdelo to tako, da je rekel, da bi morali imeti nekje stalen prostor. In potem se je ponudila priložnost za najem tega prostora,« je dejala Madjar. Spomnimo, Mestna občina Ljubljana je Regijski razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije Plečnikovo trafiko brezplačno oddala za obdobje petih leti. x