V Dobravi pri Škocjanu so v noči na soboto zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika Opla astra. Med postopkom so ugotovili, da gre za 17-letnika, ki nima vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,39 miligramov alkohola. Avtomobil so zasegli, o kršitvah mladoletnika obvestili starše in na sodišče zaradi kršitev cestno prometnih predpisov naslovili obdolžilni predlog.

Povzročitelj nesreče z 1,9 promili alkohola

V noči na nedeljo je v Šentjerneju voznik osebnega avtomobila z veliko hitrostjo trčil v tri vozila, parkirana pred stanovanjsko hišo. Policisti so ugotovili, da gre za 26-letnika iz Šentjerneja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,90 miligramov alkohola (1,9 g/kg). Zasegli so mu tudi manjšo količino prepovedane konoplje. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, preprečili nadaljnjo vožnjo in zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Kršitelj pod vplivom alkohola

V soboto nekaj po 16. uri so bili trebanjski policisti obveščeni o nezanesljivi vožnji voznika osebnega avtomobila na cesti iz smeri Velike Loke proti Trebnjem. Ugotovili so, da gre za 28-letnika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,56 miligramov alkohola (1,2 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitve izdali plačilni nalog.