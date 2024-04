Povprečna plača za februar je v bruto znesku znašala 2279,52 evra in je bila od plače za mesec prej nominalno nižja za 1,7 odstotka, realno pa za 2,5 odstotka. Povprečna neto plača je znašala 1449,19 evra in je bila od plače za januar nominalno nižja za 1,9 odstotka, realno pa za 2,7 odstotka.

Na mesečni ravni se je povprečna bruto plača najbolj znižala v javnem sektorju, in sicer za 3,2 odstotka na 2506,40 evra, v zasebnem sektorju pa za 0,8 odstotka na 2178,23 evra.

V primerjavi s plačo za lanski februar je bila povprečna bruto plača v drugem mesecu leta 2024 višja - nominalno za 6,9 odstotka, realno pa za 3,4 odstotka. Neto plača je medtem v pozitivni smeri odstopala za 4,1 oz. 0,7 odstotka.

Najvišja je bila povprečna bruto plača tudi februarja v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (3191,55 evra) ter v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (3191,12 evra). Najnižja pa je bila v gostinstvu, in sicer 1655,59 evra.